Ameliyatlarda hastaların içinde unutulan enteresan şeyler! Telefon, mala, bıçak...

Bir diğer ilginç vaka çok uzağımızda değil. İstanbul'da karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede dalak ameliyatı olan Fatma Soylu'nun karnında organları birbirinden ayırmaya yardımcı olan cerrahi mala unutuldu. Ameliyatından sonra uzun bir süre hiç dinmeyen şiddetli karın ağrısı şikayeti olan genç kadın hastaneye gitti ve röntgen çektirmek istediğini söyledi. Çekilen röntgen sonrası karnında 30 cm büyüklüğündeki cerrahi malayı görünce dayanamadı ve bayıldı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da yaşanan bu ilginç olayda Hanan Mahmoud Abdul Karim isimli 36 yaşındaki vatandaş, özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptı. Doğumun ardından bebeğiyle birlikte evine dönen kadın, karnında sürekli titreyen bir cisim olduğunu fark ettiğinde vakit kaybetmeden kocasıyla birlikte hastaneye gitti. Sonra ne oldu dersiniz? Hastanede hızlıca röntgeni çekilen Mahmoud Abdul Karim'in karnının içinde doğum ameliyatı sırasında unutulduğu düşünen bir cep telefonu çıktı.

KATETER TELİ

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan bir kadın geçirdiği cerrahi operasyonun ardından daha da artan ağrıları nedeniyle gittiği hastanede vücudunda katater teli isimli, serum takılırken damarların içerisine sokulan borunun unutulduğunu öğrendi. İşin üzücü tarafıysa telin yeni bir ameliyat ile alınmasının neredeyse imkansız olması. Genç kadın ömür boyu bu tel ile yaşamak zorunda kalacak.

GAZLI BEZ

Genç bir kadın, karın ağrısı şikayetiyle gitmiş olduğu hastanede, karnında 22 cmlik iki adet kisti olduğunu öğrendi. Kadının acilen ameliyata alınmasının ardından, operasyonu gerçekleştiren doktorlar gözlerine inanamadılar. Çünkü, genç kadının karnından dalağının alt bölümüne uzanan noktada bir kitleye daha rastladılar. Bu kitle ise 25 cm büyüklüğünde bir gazlı bezdi. Bu bezin kadının daha önce geçirmiş olduğu bir ameliyatta unutulduğu tespit edildi.

AMELİYAT BIÇAĞI

Adana'nın Osmaniye ilçesinde yıllar önce ameliyat olan 56 yaşındaki Fatma Yalçın, belindeki ağrı şikayetinden dolayı hastaneye gitti ve acı gerçekle yüzleşti. Talihsiz kadın belinde hala yıllar önce gerçekleştirilen ameliyattan bir parça taşıyordu: bistüri. Ameliyat bıçağının uzun süre vücudunda durması bıçağın paslanmasına, bu da bitmek tükenmeyen ağrılar yaşamasına neden olmuştu. Kadının vücudundan ameliyat bıçağı yeni bir cerrahi operasyon ile çıkarıldı.

