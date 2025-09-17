Mynet Trend

Ameliyattaki hastayı bırakıp hemşireyle ilişkiye girdi! O doktor hakkında karar verildi

44 yaşındaki Dr. Suhail Anjum, Greater Manchester'daki Tameside Hastanesi'nde bir ameliyata ara verdiği sırada bir hemşireyle ilişkiye yaşadı. Başka bir hemşirenin o anları görmesinin ardından skandal ortaya çıktı. Doktor ise yargılandı ve hakkında karar verildi.

44 yaşındaki Dr. Suhail Anjum, Greater Manchester'daki Tameside Hastanesi'nde bir ameliyata ara verip bir hemşiseyle birlikte olmuştu. Ülkede olay olan bu skandalın ardından doktor ve hemşire yargılandı.

DOKTORA CEZA VERİLMEDİ

Mahkeme, anestezi altındaki bir hastayı bırakıp ameliyathanede hemşireyle cinsel ilişkiye giren bir doktorun meslek yapma yeterliliğinin engellenmediği sonucuna vardı. Dr. Anjum'un bu tür davranışları tekrarlama riskinin 'çok düşük' olduğu belirtildi. Manchester'daki duruşmada, Dr. Anjum'un 'tüm iddiaları kabul ettiği' ortaya çıktı.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Mahkeme, ciddi suistimale ilişkin bu kamuoyu tespitinin, mesleğe ve uygun mesleki standartlara olan kamu güvenini sürdürmek için yeterli olduğuna ve bu amaçla mesleği yapmaya uygunluğun bozulduğuna dair bir tespit yapılmasına gerek olmadığına kanaat getirmiştir. Dolayısıyla kendisine herhangi bir yaptırım uygulanmayacaktır."

NE OLMUŞTU?

Dr. Anjum 16 Eylül 2023'te, 'deneyimli bir anestezi hemşiresi' olan Hemşire SK bakımı altındaki bir hastayı, işlemin 'yarı noktasında' 'kısa bir mola' vermek üzere bıraktı.

Dakikalar sonra, Hemşire NT olarak adlandırılan başka bir hemşire, personel tarafından sıklıkla 'ara yol' olarak kullanılan sekiz numaralı ameliyathaneye girdi ve Dr. Anjum ile Hemşire C olarak bilinen bir meslektaşını gördü. Hemşire C'yi pantolonu dizlerine kadar inmiş, iç çamaşırları ortada, Dr. Anjum'u da pantolonunun ipini bağlamaya çalışırken gördüğünü anlattı. Hemşire NT şok oldu ve hızla ameliyathaneden geçip beş numaralı ameliyathaneye geri döndü. 2004 yılında memleketi Pakistan'da anestezi uzmanı olduktan sonra 2011 yılında İngiltere'ye taşınan Dr. Anjum, ameliyathaneye geri dönerek ameliyatı tamamladı.

