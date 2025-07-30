Ameliyattan çıktı, ilk sorduğu soru Osimhen oldu! Narkozun etkisi bile daha geçmemişti

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi sarı-kırmızılı taraftarları etkiledi. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla kendini Galatasaraylı taraftarlara aşık eden Osimhen, ameliyattan çıkan genç çocuğun ilk aklına gelen şey oldu.
Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde, Galatasaraylı olduğu tahmin edilen bir taraftarın, narkozun etkisinden uyanır uyanmaz Osimhen'in transferinin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorduğu görüldü.
Galatasaraylı taraftarın o anları sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı.
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