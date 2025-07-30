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Ameliyattan çıktı, ilk sorduğu soru Osimhen oldu! Narkozun etkisi bile daha geçmemişti

Galatasaray'ın renklerine bağladığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli mutlu etti. Narkozun etkisinde kalan Galatasaraylı bir taraftar, ameliyattan çıkar çıkmaz Osimhen'in son durumunu sordu.

Ameliyattan çıktı, ilk sorduğu soru Osimhen oldu! Narkozun etkisi bile daha geçmemişti
Emre Şen

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi sarı-kırmızılı taraftarları etkiledi. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla kendini Galatasaraylı taraftarlara aşık eden Osimhen, ameliyattan çıkan genç çocuğun ilk aklına gelen şey oldu.

AMELİYATTAN ÇIKTIĞİ GİBİ OSIMHEN'İ SORDU

Ameliyattan çıktı, ilk sorduğu soru Osimhen oldu! Narkozun etkisi bile daha geçmemişti 1

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde, Galatasaraylı olduğu tahmin edilen bir taraftarın, narkozun etkisinden uyanır uyanmaz Osimhen'in transferinin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorduğu görüldü.

PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Ameliyattan çıktı, ilk sorduğu soru Osimhen oldu! Narkozun etkisi bile daha geçmemişti 2

Galatasaraylı taraftarın o anları sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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