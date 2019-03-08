Amerika'da doğum yapan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk 10 günde eridi!

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, 24 Şubat'ta ilk bebeği Alex'i kucağına aldı.
Yurt dışında doğum yapan Öztürk, kısa sürede tüm kilolarında kurtuldu.
Özel hayatını sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Eylül Öztürk, son fotoğraflarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Bahçıvan giyerek fotoğraf çekimi yapan Eylül Öztürk'ün düz karnı ise takipçilerinden alkış topladı.
TÜM KİLOLARINDAN KURTULDU
Gelen mesajlar üzerine açıklama yapan Eylül Öztürk, kullandığı özel bir korse sayesinde tüm kilolarından kısa sürede kurtulduğunu söyledi.
Erdoğan'ın Şanlıurfa mitinginde İbrahim Tatlıses sürprizi!
'Mezarım ayaklar altında olsun' diye vasiyet etmişti...
Külliye'ye ünlü akını
Ferhat ile Şirin’in bugüne dek muhtemelen duymadığınız öyküsü
Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Evde fitness yaparken korkunç olay!
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 3 yorum