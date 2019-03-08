Amerika'da doğum yapan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk 10 günde eridi!

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, 24 Şubat'ta ilk bebeği Alex'i kucağına aldı.

Yurt dışında doğum yapan Öztürk, kısa sürede tüm kilolarında kurtuldu.

Özel hayatını sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Eylül Öztürk, son fotoğraflarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bahçıvan giyerek fotoğraf çekimi yapan Eylül Öztürk'ün düz karnı ise takipçilerinden alkış topladı.

TÜM KİLOLARINDAN KURTULDU

Gelen mesajlar üzerine açıklama yapan Eylül Öztürk, kullandığı özel bir korse sayesinde tüm kilolarından kısa sürede kurtulduğunu söyledi.



