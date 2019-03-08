Mynet Trend

Amerika'da doğum yapan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk 10 günde eridi!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 08.03.2019 20:35 | Son Güncelleme

Amerika'da 12 gün önce doğum yapan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, bütün kilolarından kurtuldu. Öztürk'ün son haline takipçilerinden tebrik mesajı yağdı.

Amerika'da doğum yapan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk 10 günde eridi!

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, 24 Şubat'ta ilk bebeği Alex'i kucağına aldı.

eylul3

Yurt dışında doğum yapan Öztürk, kısa sürede tüm kilolarında kurtuldu.

eylul1

Özel hayatını sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Eylül Öztürk, son fotoğraflarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

eylul2

Bahçıvan giyerek fotoğraf çekimi yapan Eylül Öztürk'ün düz karnı ise takipçilerinden alkış topladı.

eylul6

TÜM KİLOLARINDAN KURTULDU
Gelen mesajlar üzerine açıklama yapan Eylül Öztürk, kullandığı özel bir korse sayesinde tüm kilolarından kısa sürede kurtulduğunu söyledi.

eylul4


PARTNERII. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!
Olay itiraf! 'Şiddet görmeme rağmen...'Olay itiraf! 'Şiddet görmeme rağmen...'
Muhtar adayı yardım istedi! Cevabı şaşırtmadıMuhtar adayı yardım istedi! Cevabı şaşırtmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eylül öztürk Eylül Öztürk bebek hamile

En Çok Okunan Trend Haberler

Aç kalan kurt sürüsü köye indi! Anne ve kızını yedi

Aç kalan kurt sürüsü köye indi! Anne ve kızını yedi

Erdoğan'ın Şanlıurfa mitinginde İbrahim Tatlıses sürprizi!

Erdoğan'ın Şanlıurfa mitinginde İbrahim Tatlıses sürprizi!

İş adamının oğlu pantolon çalarken yakalandı!

İş adamının oğlu pantolon çalarken yakalandı!

Polisler ses gelen mezarı kazınca ortaya çıktı

Polisler ses gelen mezarı kazınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

İlk programda olay oldu! Gülme krizine girdi

İlk programda olay oldu! Gülme krizine girdi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Annesinin vefatından sonra ilk kez görüntülenen Hande Erçel'in olaylı gecesi

Annesinin vefatından sonra ilk kez görüntülenen Hande Erçel'in olaylı gecesi

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu ülkede. akıllı. birşey olmaz mı aklı başında. bu ne ya. bunu da haber yapan myneti alkisliyorum
böyle insanların zengin olmasına yardim edeb zihniyetin ben 20 tl verip zar zor internet paketi al sonra git izle bunları boş boş bı işe yaramaz bunlar parayı kirsin enayilerde seyrede dursun
2 video çekip internete atan amerikaya gidip doğum yapan ünlü oluyorsa hep beraber video çekip yükleyelim amerika da doğum yapalım haydi .
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serenay Sarıkaya'dan Dubai sokaklarında dans!

Serenay Sarıkaya'dan Dubai sokaklarında dans!

Eda Taşpınar'dan dondurucu soğukta mayolu poz!

Eda Taşpınar'dan dondurucu soğukta mayolu poz!

Eski eş Hilal Özdemir'den Hazım Körmükçü hakkında olay itiraf!

Olay itiraf! 'Şiddet görmeme rağmen...'

Cem Yılmaz'dan yardım isteyen muhtar adayına esprili yanıt

Muhtar adayı yardım istedi! Cevabı şaşırtmadı

Acun Ilıcalı'dan Murat Boz'a doğum günü sürprizi!

Acun Ilıcalı'dan Murat Boz'a doğum günü sürprizi!

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.