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Amerika’da Türkiye’yi yaşıyorlar! 40 bin Türk’ün yaşadığı, kahvehane ve kokoreççisi olan şehir: Paterson

Seray Üstün Seray Üstün
23.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın pek çok ülkesinde Türklerin yaşadığı bilinen bir gerçektir. “Dünyanın neresine giderseniz gidin mutlaka bir Türk ile karşılaşırsınız” sözünü seyahatler sırasında deneyimlemişsinizdir. Türklerin en yoğun olarak Almanya’da yaşadığı bilinir. Ancak bu sefer sizleri Türk kültürünü yurt dışında yaşatmayı başaran bir şehre götürüyoruz. Amerika rüyasının Türk versiyonuna hazır mısınız?

Amerika’da Türkiye’yi yaşıyorlar! 40 bin Türk’ün yaşadığı, kahvehane ve kokoreççisi olan şehir: Paterson

Amerika’da yaşamak birçok kişinin hayalidir. Bu hayalle “Macera dolu Amerika” Türkler için önemli bir noktaya gelmiştir. Hayallerinin ötesinde Amerika’da Türkiye’yi yaşayan Paterson şehrini sizler için araştırdık.

Türklerin yoğunluklu olarak yaşadıkları Paterson, New York’a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Aynı zamanda New Jersey eyaletinin üçüncü büyük kenti konumunda bulunuyor. 19. yüzyılda sanayi devrimine öncü kentlerden biri olan Paterson'da yaklaşık 40 bin Türk yaşıyor. Ayrıca Amerika'da yaşayan Türklerin yüzde 10'undan fazlası da bu kentte ikamet ediyor. Peki bu macera nasıl başladı?

amerika

Türklerin Paterson’a olan göçü aslında 1960’lı yıllarda başladı. Sovyet baskısından kaçan Karaçay Türklerinin ilk durağı Türkiye, ikinci durakları ise Amerika'ydı. Yıllarca baskı ve zulme uğrayan Karaçay Türkleri, 1960'ların başında Amerika tarafından mülteci olarak kabul edilmesiyle birlikte toplu olarak Paterson'a yerleşti. 1994 ve 2001 arasında yaşanan ekonomik krizle Türklerin Amerika'ya göçü giderek hız kazandı. Bu göç öyle bir noktaya geldi ki Paterson’daki Main Street olarak adlandırılan ana cadde bu caddeye bağlanan tali yollarda üç kişiden ikisi Türkçe konuşuyordu.

Göç sırasında Türkler kendi kültürlerini de beraberlerinde götürmeyi ihmal etmedi. Paterson’daki bir restorantta künefe, baklava veya fıstıklı sarma hatta farklı bölgelere ait Türk yemeklerini bulmak mümkün. Bu kültürel göç yemeklerle de sınırlı kalmadı. Paterson’da üç kahvehane bulunuyor. Burada insanlar buluşup okey, tavla veya kart oynuyor. Çaylarını yudumlarken kendilerini Türkiye’de gibi hissediyor.

atatürk

Paterson caddelerinde Türk ve Amerikan bayrakları birlikte dalganıyor. Hatta Türklerin yaptığı başvuru sonucunda ana cadde üzerinde bulunan bir parka “Atatürk Şehit ve Gazi Parkı” adı dahi verildi.

Yaşamlarını Paterson’da sürdüren Türkler sosyal anlamda da faaliyetleri sürdürüyor. Son iki dönemdir Paterson Belediye Başkan Yardımcılığı görevini Türkler üstleniyor. Geçtiğimiz dönem belediye başkan yardımcılığını Derya Taşkın yürütürken, son dönemde ise belediye başkan yardımcılığına Hüseyin Bayram seçilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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