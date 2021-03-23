Amerika’da Türkiye’yi yaşıyorlar! 40 bin Türk’ün yaşadığı, kahvehane ve kokoreççisi olan şehir: Paterson

Amerika’da yaşamak birçok kişinin hayalidir. Bu hayalle “Macera dolu Amerika” Türkler için önemli bir noktaya gelmiştir. Hayallerinin ötesinde Amerika’da Türkiye’yi yaşayan Paterson şehrini sizler için araştırdık.

Türklerin yoğunluklu olarak yaşadıkları Paterson, New York’a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Aynı zamanda New Jersey eyaletinin üçüncü büyük kenti konumunda bulunuyor. 19. yüzyılda sanayi devrimine öncü kentlerden biri olan Paterson'da yaklaşık 40 bin Türk yaşıyor. Ayrıca Amerika'da yaşayan Türklerin yüzde 10'undan fazlası da bu kentte ikamet ediyor. Peki bu macera nasıl başladı?

Türklerin Paterson’a olan göçü aslında 1960’lı yıllarda başladı. Sovyet baskısından kaçan Karaçay Türklerinin ilk durağı Türkiye, ikinci durakları ise Amerika'ydı. Yıllarca baskı ve zulme uğrayan Karaçay Türkleri, 1960'ların başında Amerika tarafından mülteci olarak kabul edilmesiyle birlikte toplu olarak Paterson'a yerleşti. 1994 ve 2001 arasında yaşanan ekonomik krizle Türklerin Amerika'ya göçü giderek hız kazandı. Bu göç öyle bir noktaya geldi ki Paterson’daki Main Street olarak adlandırılan ana cadde bu caddeye bağlanan tali yollarda üç kişiden ikisi Türkçe konuşuyordu.