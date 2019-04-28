Mynet Trend

En eski ayak izinin yeri belli oldu!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 28.04.2019 11:57 | Son Güncelleme

Amerika kıtasında insana ait en eski ayak izinin, 9 yıl önce Şili'de bulunan ayak izi olduğu kanıtlandı.

En eski ayak izinin yeri belli oldu!

Bilimsel yayınlar yapan PLOS ONE dergisinde yayımlanan makaleye göre, Şili Antarktik Üniversitesinde (UACh) görevli bilim insanları, 2010'da Şili'nin Osorno şehrindeki Pilauco arkeolojik alanında bulunan ayak izinin kıtadaki insana ait en eski ayak izi olduğunu ispat etti.

Yaklaşık 16 bin yıl öncesine dayanan ayak izinin hayvana ait olup olmadığını belirlemek için araştırmalar yürütülüyordu.

Bulunan ayak izi 23 santimetre uzunluğunda ve çalışmalar, izin yalın ayak yürüyen bir yetişkine ait olabileceğini ortaya koyuyor.

Şili basınında yer alan haberlere göre, UACh'deki çalışmaları yürüten Paleontolog Karen Moreno, katıldığı bir radyo programında, "15 bin 600 yıllık insan kalıntılarıyla karşı karşıyayız. Bu, Pilauco'da Amerika kıtasının en yaşlı insanlarının olduğunu gösteriyor." dedi.

Öte yandan, makalede, bölgede 3 metre derinliğe kadar yapılan toprak katmanlarındaki çalışmalar sonucu bulunan taştan yapılmış aletlerin, Güney Amerika'da erken dönemde sömürgeciliğin olduğu ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.

PARTNERCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorularCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular
Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Ölüm riski varKahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Ölüm riski var
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd AMERİKA KITASI Şili EN ESKİ AYAK İZİ
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu sabah İstanbul! Mahşeri kalabalık

Bu sabah İstanbul! Mahşeri kalabalık

Statta porno film çektiler

Statta porno film çektiler

Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Su kuyusundan 5 ceset çıktı! Üvey baba dehşeti

Su kuyusundan 5 ceset çıktı! Üvey baba dehşeti

Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Ölüm riski var

Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Ölüm riski var

Yaşlı adam ölümden saniyelerle kurtuldu

Ölümden saniyelerle kurtuldu

Çatı katından mağazanın içine böyle düştü

Korku dolu anlar kamerada

"Boşanıyorum" yazılı arabasıyla görenleri hayrete düşürdü

Yazdırdığı yazı hayrete düşürdü

3 metrelik dev anakonda yılanı için seferber oldular!

Sürücüleri şaşırtan olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.