Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Amerika’nın ‘Müzik Oscarları’ Grammy Ödülleri koronavirüs pandemisi engeline takıldı

Amerika’nın ‘Müzik Oscarları’ Grammy Ödülleri koronavirüs pandemisi engeline takıldı

Seray Üstün Seray Üstün 07.01.2021 17:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Amerika’nın ‘Müzik Oscarları’ Grammy Ödülleri koronavirüs pandemisi engeline takıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde müzik dünyasının en prestijli ödülleri Grammy, koronavirüs engeline takıldı. Müzik piyasasının Oscar’ı olarak bilinen Grammy, 63. kez düzenlenecekti. Ancak koronavirüs vakalarındaki hızlı artış ödül töreni programını aksattı. 63. Grammy Ödülleri ertelendi.

Rolling Stone isimli müzik sitesinin duyurduğu haberde Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde 31 Ocak 2021 tarihinde yapılması beklenen ödül töreninin koronavirüs salgınındaki vaka artışı nedeniyle ertelendiği açıklandı. Ödül töreninin tarihine ilişkin resmi bildirinin yakın zamanda yapılacağı belirtildi.

14 MART’TA YAPILMASI BEKLENİYOR

grammy1

Kasım ayında Grammy adaylarının açıklanmasından sonra gözler ödül törenine çevrilmişti. Ödül törenini düzenleyen Recording Academy isimli kuruluşun başkanı Harvey Mason, küçük bir izleyici kitlesi için bir etkinlik planlandığını ancak diğer birçok detayın hala üzerinde çalışıldığını söylemişti.

Recording Academy'den son yapılan açıklamada ise, "Los Angeles'taki vahim hale gelen salgın nedeniyle hastane hizmetlerinin yetersiz hale gelmesi, yoğun bakım ünitelerinin dolması ve gösterimizi erteleme yönünde aldığımız tüm tavsiyeler, atılacak en doğru adımın bu tarihi ertelemek olduğunu gösteriyor" ifadeleri kullandı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre ödül töreninin 14 Mart 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.

ÇEVRİMİÇİ TÖREN SEÇENEKLER ARASINDA

grammy2

Koronavirüs pandemisi nedeniyle organizatörler, tıpkı 2020'de gerçekleştirilen diğer ödül törenleri gibi bu sene Grammy için sınırlı bir etkinlik planlamıştı. Çevrimiçi yapılacak törene izleyici alınmamasına ve sadece sunum yapanlara ve ödül alacak sanatçıların tören salonuna gelmelerine karar verilmişti. Ancak artan vaka sayıları bu seçeneğinde yeniden gözden geçirilmesine sebebiyet verdi.

BEYONCE ADAY LİSTESİNE DAMGA VURDU

beyonce

Grammy Ödülleri'ne 9 kategoride aday gösterilen ABD'li pop yıldızı Beyonce, Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçı oldu. Başarılı pop yıldızını 6 dalda adaylıkla Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa izledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
Beyin jimnastiği zamanı! Farkı bulabilir misiniz?Beyin jimnastiği zamanı! Farkı bulabilir misiniz?
'Onun büyük bir hayranıyım' 'Onun büyük bir hayranıyım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Resimdeki farklı harfi 20 saniyede bulabilir misiniz?

Resimdeki farklı harfi 20 saniyede bulabilir misiniz?

Mizah kazanı kaynadı! MasterChef Junior Türkiye’ye yorum yağdı

Mizah kazanı kaynadı! MasterChef Junior Türkiye’ye yorum yağdı

Dizilerden gerçek hayata! İşte karşınızda Osmanlı torunları

Dizilerden gerçek hayata! İşte karşınızda Osmanlı torunları

Resimdeki farklı harfi 10 saniyede bulabilir misiniz?

Resimdeki farklı harfi 10 saniyede bulabilir misiniz?

İlginizi Çekebilir

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

+18 filmin önlenemez yükselişi! Şimdi de...

+18 filmin önlenemez yükselişi! Şimdi de...

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Diğer Haberler

Bu resimdeki farklı kurşun askeri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Beyin jimnastiği zamanı! Farkı bulabilir misiniz?

Kedi ve köpek arasındaki farkları anlatan birbirinden eğlenceli 6 çizim!

Kediler ve köpekler neden anlaşamaz?

Yalan makinesine gerek kalmadı! Bir yalancıyı birkaç saniyede bulmanın yolları!

Yalan söylendiğini birkaç saniyede anlamanın püf noktaları!

Kızı yanına gelmese... Köpük banyosu yaparken ölümden döndü

Kızı yanına gelmese... Köpük banyosu yaparken ölümden döndü

TV yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

7 Ocak 2021 TV yayın akışı...

Kuruluş Osman ve Esra Erol’da yarışı... 6 Ocak 2021 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reyting zirvesinde büyük yarış!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.