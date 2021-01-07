Amerika’nın ‘Müzik Oscarları’ Grammy Ödülleri koronavirüs pandemisi engeline takıldı

Rolling Stone isimli müzik sitesinin duyurduğu haberde Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde 31 Ocak 2021 tarihinde yapılması beklenen ödül töreninin koronavirüs salgınındaki vaka artışı nedeniyle ertelendiği açıklandı. Ödül töreninin tarihine ilişkin resmi bildirinin yakın zamanda yapılacağı belirtildi.

14 MART’TA YAPILMASI BEKLENİYOR

Kasım ayında Grammy adaylarının açıklanmasından sonra gözler ödül törenine çevrilmişti. Ödül törenini düzenleyen Recording Academy isimli kuruluşun başkanı Harvey Mason, küçük bir izleyici kitlesi için bir etkinlik planlandığını ancak diğer birçok detayın hala üzerinde çalışıldığını söylemişti.

Recording Academy'den son yapılan açıklamada ise, "Los Angeles'taki vahim hale gelen salgın nedeniyle hastane hizmetlerinin yetersiz hale gelmesi, yoğun bakım ünitelerinin dolması ve gösterimizi erteleme yönünde aldığımız tüm tavsiyeler, atılacak en doğru adımın bu tarihi ertelemek olduğunu gösteriyor" ifadeleri kullandı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre ödül töreninin 14 Mart 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.