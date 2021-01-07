Amerika’nın ‘Müzik Oscarları’ Grammy Ödülleri koronavirüs pandemisi engeline takıldı

Rolling Stone isimli müzik sitesinin duyurduğu haberde Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde 31 Ocak 2021 tarihinde yapılması beklenen ödül töreninin koronavirüs salgınındaki vaka artışı nedeniyle ertelendiği açıklandı. Ödül töreninin tarihine ilişkin resmi bildirinin yakın zamanda yapılacağı belirtildi.
Kasım ayında Grammy adaylarının açıklanmasından sonra gözler ödül törenine çevrilmişti. Ödül törenini düzenleyen Recording Academy isimli kuruluşun başkanı Harvey Mason, küçük bir izleyici kitlesi için bir etkinlik planlandığını ancak diğer birçok detayın hala üzerinde çalışıldığını söylemişti.
Recording Academy'den son yapılan açıklamada ise, "Los Angeles'taki vahim hale gelen salgın nedeniyle hastane hizmetlerinin yetersiz hale gelmesi, yoğun bakım ünitelerinin dolması ve gösterimizi erteleme yönünde aldığımız tüm tavsiyeler, atılacak en doğru adımın bu tarihi ertelemek olduğunu gösteriyor" ifadeleri kullandı.
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre ödül töreninin 14 Mart 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle organizatörler, tıpkı 2020'de gerçekleştirilen diğer ödül törenleri gibi bu sene Grammy için sınırlı bir etkinlik planlamıştı. Çevrimiçi yapılacak törene izleyici alınmamasına ve sadece sunum yapanlara ve ödül alacak sanatçıların tören salonuna gelmelerine karar verilmişti. Ancak artan vaka sayıları bu seçeneğinde yeniden gözden geçirilmesine sebebiyet verdi.
Grammy Ödülleri'ne 9 kategoride aday gösterilen ABD'li pop yıldızı Beyonce, Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçı oldu. Başarılı pop yıldızını 6 dalda adaylıkla Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa izledi.
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