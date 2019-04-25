Amerika’nın vatandaşları üzerinde yaptığı bu deneyler tüylerinizi diken diken edecek!

Her hükümet gibi Amerikan hükümeti de halkından pek çok şeyi gizliyor, bazı şeyleri yapıp yıllar sonra da böyle bir şey vardı biz bunu yapmıştık bu arada diye açıklıyor. Geçmişten günümüze gerek 51. Bölge olsun, gerekse 9/11 olayları olsun pek çok komplo teorisi üretildi. Hangisi doğru hangisi değil tam olarak bilinmeyen komplo teorilerini bir kenara bırakıp vatandaşlar üzerinde gerçekten yapılmış ve kanıtlanmış olan deney ve araştırmaları sizler için bir araya getirdik. İşte Amerika'nın vatandaşları üzerinde yaptığı deneyler...

Amerika'nın insanlar üzerinde yaptığı 10 korkunç deney!

“Big Buzz” böcek deneyi İlk bakıldığında masum görünebilecek bu deney 1955’te gerçekleştirildi. Sarı humma hastalağını bulaştıran milyonlarca sivri sineği Georgia parklarına salan hükümet, bir kez daha biyolojik savaş deneyleri gerçekleştiriyordu. Hızla kırsal bölgelere yayılan hastalığı takip etmek için kendilerini sağlık görevlisi kılığına sokan hükümet çalışanları tek tek belirtileri inceleyip, bu sineklerin bir savaş silahı olup olamayacağını ölçümlüyordu. Big Buzz gibi 2-3 tane daha farklı deney yine Georgia’da gerçekleştirilmiş.

İkinci dünya savaşı dönemi hardal gazı deneyi Kimyasal silahların konuştuğu dönemde kendi gaz maskelerinin dayanma gücünü ve silahların etkisini ölçmeye çalışan Amerikan hükümeti 60.000’den fazla kişiyi denek olarak kullandı. Farklı derilerin ve genlerin tepkilerini de ölçebilmek adına başka ırklardan insanlar da bu deneye dahil edildi. Gaz odalarına doldurulan insanlar koruyucu giysilerin dayanıklılığını ölçmek adına kimyasal saldırılara maruz kalıyordu. Söylentilere göre bir gruba koruyucu elbise dahi verilmedi.

Donanma destekli inek kanı aktarım deneyi 1942 yılında Harvard’lı profesör Edward Cohn, Amerikan Donanması ile anlaşarak bir deney gerçekleştiriyor. Deneyin amacı farklı bileşenler kullanarak özel biyolojik silahlar elde etmek. 60’tan fazla askerin vücuduna inek kanı enjekte ederek savaş öncesinde kullanılabilecek protein keşfetmeye çalışan bu deney korkunç trajediyle sonuçlandı. Tüm denekler hayatlarını kaybederken deneyden bir süre sonra anlaşıldı ki bu protein insan kanı enjekte edilerek daha güvenli yoldan da bulunabiliyormuş.

“Paperclip” harekatı Savaşın bitimine yakın Sovyetler Birliği ile Amerika oldukça çılgın bir yarışın içine girmişti. Dağılan Nazi’lerin içerisinden önemli bilim adamlarını ele geçirmek. Askeri teknoloji adına büyük keşifler yapan Nazi Almanya’sından öğrenecek çok şey vardı ve iki taraf da bunların hepsine sahip olmak istiyordu. 1990’lı yıllara kadar toplamda 1600 Nazi Amerika’ya sığındı ve tüm suçları bağışlandı. Halen dahi tartışılan bu kararlar uzun yıllar boyunca devlet sırrı olarak tutuldu.

Plütonyum testleri 1940’lar ne kadar hareketli geçmiş Amerika’da. Eline enjektörü alan sağa sola saplamış adeta. 1940’ların ortasında Manhattan Projesi ile meşgul Amerika, en büyük atom bombasını yapmaya çalışırken bir yandan da radyasyonun yan etkilerini ölçmek için başka testler de yürütüyordu. Deneye katılanların hiçbiri kendilerine ne enjekte edildiklerini bilmiyordu çünkü radyoaktivite ile ilgili bilginin yayılması istenmiyordu. Tabii ki sonuç hüsran. Mutasyona uğrayanlar mı dersiniz, 4. Aşama kanser olanlar mı? Artan tepkiler sonrası test durduruldu.

“Sea-spray” operasyonu – San Francisco Eylül 1950’de Amerikan ordusu gelecekte çıkabilecek bir biyolojik, kimyasal savaşa hazırlık yapabilmek adına Batı kıyısında testler gerçekleştirdi. Bunun için San Francisco’yu hedef seçen ordu, çeşitli bakterileri şehrin sokaklarına saldı ve halkın tepkilerini gözlemlemeye başladı. Tabii ki de bu deney hiçbir izin veya onay alınmadan gerçekleştirildi. Operasyon sonuna kadar altı farklı bakteri şehre salınmış ve ölü sayısı bir hayli artmıştı. Deneyin sonucunda ise hükümet kıyı şehirlerinin de bu tip savaşlarda saldırı altında kalabileceğine kanaat getirdi.

Stateville Cezaevi’ndeki sıtma araştırması 1940’larda Illinois eyaletinde Stateville’de gerçekleştirilen araştırmada 400 hükümlü illegal olarak sıtma virüsü ile enjekte edilmiş ve vücutları gözetim altına alınmış. Deneysel ilaçların hepsinin kullanıldığı deneyde resmi hiçbir görevli kağıt üzerinde çalışmazken, sıtmalı mahkumları gözeten yine kendilerinden başkası olmamıştır. Korkunç ve geri dönüşü olmayan yan etkilerin yanında hapishanedeki mahkumlar daima acı içinde kıvranmış ve pek çoğu tedavi uğruna can vermiştir.

Tuskegee frengi çalışmaları Amerikan’ın sağlık bakanlığı 1932’de frengi araştırmaları için 600 afro amerikan kişiyi seçti. Bunlardan 399’u frengisiz, 201’I de frengili hastalardı. Hastalara hiçbir zaman tedavi yapılmadı çünkü devlet hastalığın gidişatını gözlemlemek istiyordu. İlk etapta 6 ay sürecek denilen araştırma tam 40 yıl sürdü. Penisilinin bulunmasından sonra dahi hastalara tedavi opsiyonu tanınmadı. Dileyenler araştırmadan ayrılabiliyordu. Karşılığında ücretsiz cenaze işlemleri ve bir adet muayene “hediye” ediliyordu.

Willowbrook deneyleri Hepatit hastalığına çözüm bulmak için başlatılan bu deney belki de içlerinden en korkuncu olabilir. 1956’dan 1970’e kadar süren deneyde New York’ın Staten adasında bulunan Willowbrook okulundaki akli dengesi bozuk çocuklar kullanıldı. İnanılması güç ama gerçek…Deneysel pek çok ilacın kullanıldığı çalışmada çocukların onayı teknik olarak alınamıyordu zaten. Kısa süre içerisinde okuldaki tüm öğrencilere Hepatit bulaştı ve hastalığın gelişme süreçleri gözlendi. Her ne olursa olsun onca çocuğa bu eziyeti çektirmek gerçekten çok ama çok büyük bir insanlık ayıbı.