Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Amerikalı müzisyenin akıllı yüzüğü hayatını kurtardı! Doktorlardan önce fark etti

Casey Cattis, isimli Amerikalı müzisyenin akıllı yüzüğü hayatını kurtardı. Doktorlardan önce hastalığını akıllı yüzüğü sayesinde 8 ay önceden fark etti.

Amerikalı müzisyenin akıllı yüzüğü hayatını kurtardı! Doktorlardan önce fark etti

ABD’nin Philadelphia kentinde yaşayan 30 yaşındaki müzisyen ve çocuk hemşiresi Casey Cattie, akıllı yüzüğü sayesinde 4.evre lenfoma kanseri olduğunu erken fark etti.

Amerikalı müzisyenin akıllı yüzüğü hayatını kurtardı! Doktorlardan önce fark etti 1

Casey Cattie durumu nasıl fark ettiğini şu sözlerle anlattı:

''Yüzüğüm bana sürekli olarak ateşimin normalin üzerinde olduğunu gösteriyordu, ancak o dönemde bunun adet döngüsüyle ilgili olduğunu düşünmüştüm. Ama zamanla gece terlemeleri arttı ve bu uyarılar daha da şiddetlendi.''

Amerikalı müzisyenin akıllı yüzüğü hayatını kurtardı! Doktorlardan önce fark etti 2

Cattie, aile hekimi, gastroenteroloji uzmanı, hematoloji VE onkoloji doktorlarına giderek kolonoskopi ve endoskopi gibi testler de yaptırdı. Ancak tüm sonuçlar temiz çıktı. Genç müzisyen daha sonra acil servise başvurduğunda ise akciğerlerinde bir galondan fazla sıvı bulundu ve lenf bezlerinin büyüdüğü anlaşıldı. Doktorlar, kanser şüphesiyle BT taraması yaptı.

LENFOMA TEŞHİSİ KOYULDU

Hastaneye yatırılan Casey Cattie’ye 4. evre Hodgkin lenfoma teşhisi konuldu. Sosyal medya platformu Facebook'ta yaşadıklarını anlatan Cattie, şunları yazdı:
"Bu teşhisin öte tarafında da bir hayatım olacağını bilmek büyük bir şans. Hayatım bir daha eskisi gibi olmayacak ama güneş artık daha parlak, dünya, hayat daha renkli görünüyor. Eğer bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız, bunu göz ardı etmeyin. Sağlığınız için sesinizi duyurmak çok önemli. Doktorlarımdan bile daha erken fark ettim ve bu, hayatımı kurtardı.''

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü yönetmen festivale katıldı, ortalık karıştı: "Utanç verici"Ünlü yönetmen festivale katıldı, ortalık karıştı: "Utanç verici"
26 Ağustos 2025 burç yorumları: Aşk, para ve kariyerde neler bekliyor?26 Ağustos 2025 burç yorumları: Aşk, para ve kariyerde neler bekliyor?

Anahtar Kelimeler:
kanser yüzük abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Bolu İl Müftüsü yaptığı paylaşım sonrası 'dinsizlikle' suçlandı! 'Beni kafir saydılar' diyerek tepki gösterdi

Bolu İl Müftüsü yaptığı paylaşım sonrası 'dinsizlikle' suçlandı! 'Beni kafir saydılar' diyerek tepki gösterdi

Akıllı yüzüğü hayatını kurtardı! Doktorlardan önce fark etti

Akıllı yüzüğü hayatını kurtardı! Doktorlardan önce fark etti

Kuralsız gurbetçiye not: “Orada yapamadığın öküzlüğü..."

Kuralsız gurbetçiye not: “Orada yapamadığın öküzlüğü..."

Aldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti

Aldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.