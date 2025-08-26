Amerikalı müzisyenin akıllı yüzüğü hayatını kurtardı! Doktorlardan önce fark etti

ABD’nin Philadelphia kentinde yaşayan 30 yaşındaki müzisyen ve çocuk hemşiresi Casey Cattie, akıllı yüzüğü sayesinde 4.evre lenfoma kanseri olduğunu erken fark etti.

Casey Cattie durumu nasıl fark ettiğini şu sözlerle anlattı:

''Yüzüğüm bana sürekli olarak ateşimin normalin üzerinde olduğunu gösteriyordu, ancak o dönemde bunun adet döngüsüyle ilgili olduğunu düşünmüştüm. Ama zamanla gece terlemeleri arttı ve bu uyarılar daha da şiddetlendi.''

Cattie, aile hekimi, gastroenteroloji uzmanı, hematoloji VE onkoloji doktorlarına giderek kolonoskopi ve endoskopi gibi testler de yaptırdı. Ancak tüm sonuçlar temiz çıktı. Genç müzisyen daha sonra acil servise başvurduğunda ise akciğerlerinde bir galondan fazla sıvı bulundu ve lenf bezlerinin büyüdüğü anlaşıldı. Doktorlar, kanser şüphesiyle BT taraması yaptı.

LENFOMA TEŞHİSİ KOYULDU

Hastaneye yatırılan Casey Cattie’ye 4. evre Hodgkin lenfoma teşhisi konuldu. Sosyal medya platformu Facebook'ta yaşadıklarını anlatan Cattie, şunları yazdı:

"Bu teşhisin öte tarafında da bir hayatım olacağını bilmek büyük bir şans. Hayatım bir daha eskisi gibi olmayacak ama güneş artık daha parlak, dünya, hayat daha renkli görünüyor. Eğer bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız, bunu göz ardı etmeyin. Sağlığınız için sesinizi duyurmak çok önemli. Doktorlarımdan bile daha erken fark ettim ve bu, hayatımı kurtardı.''