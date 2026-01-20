Güneş'te dev patlama: Son 20 yılın en büyüğü! Güney'de Kuzey ışıkları, radyasyon fırtınası, teknolojik kesinti...

Güneş’te meydana gelen şiddetli patlama sonrası Dünya, Ekim 2003’ten bu yana kaydedilen en güçlü radyasyon fırtınasıyla karşı karşıya kaldı. Uzmanlar, S4 kategorisinde sınıflandırılan fırtınanın etkilerinin özellikle Salı (bugün) sabahı erken saatlerden itibaren hissedilmeye başlandığını açıkladı.

KUTUP IŞIKLARI ALIŞILMADIK BÖLGELERDE GÖRÜLEBİLİR

Nadir görülen bu doğa olayı, görsel açıdan dikkat çekici sonuçlar da doğurabilir. Normalde yalnızca kutup bölgelerinde izlenen kuzey ışıklarının, manyetik fırtına nedeniyle çok daha güney enlemlerde ve alışılmadık bölgelerde ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

TEKNOLOJİK CİHAZLARA DİKKAT

Ancak uzmanlar görsel şölenin teknolojik bir bedeli olabileceğine dikkat çekiyor. Fırtına nedeniyle GPS sistemleri, navigasyon cihazları ve uydu iletişim ağlarında geçici sinyal kayıpları ve kopmalar yaşanabileceği ifade ediliyor. Havacılık ve denizcilik sektörlerinin de durumdan etkilenebileceği belirtiliyor.

ABD’DEN ACİL UYARI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yaşanan olayı “son 20 yılı aşkın sürenin en büyük radyasyon fırtınası” olarak tanımladı. NASA ve Federal Havacılık İdaresi başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara acil bilgilendirme yapıldığı açıklandı.

ASTRONOTLAR İÇİN EK ÖNLEM ALINDI

Artan radyasyon seviyesi nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar için de ek güvenlik önlemleri gündeme geldi. Mürettebatın, radyasyon etkisini azaltmak için istasyonun daha korunaklı bölümlerine geçebileceği belirtildi.