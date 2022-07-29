EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Meslek Rehberi
  4. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

28.07.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümü, Amerikan dili, edebiyatı, tarihi ve daha pek çok farklı kültür yapısını ele alarak eğitim vermektedir. Meslek seçimi çalışma hayatımızı belirleyen önemli bir tercihtir. Amerikan kültürü ve edebiyatı mezunları ne iş yapar?

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümü ülkemizde yalnızca 10 üniversitede bulunur. Bu üniversitelerin 6'sı devlet üniversitesi, 3’ü vakıf üniversitesi, kalan bir tanesi de KKTC’de bulunan Girne Amerikan Üniversitesi’dir. Üniversitelerden altısının aynı zamanda İngilizce dili ile eğitim veren Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümleri de bulunuyor.

Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümü nedir?

Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümü, Amerika’nın kültürünü, dilini, tarihini, eski ve yeni edebiyatı özelinde öğrencilere eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin iç görü sağlaması için öğrencileri farklı kültürlere maruz bırakır.

Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümünün toplam eğitim süresi 4 yıldır ve bir lisans bölümüdür. Bölüm sadece yabancı dil puanı üzerinden öğrenci kabul etmektedir.

Başlıca amerikan kültürü ve edebiyatı bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

  • Amerikan Romanı
  • Metin Analizleri
  • Amerikan Kısa Öyküsü
  • Mitoloji
  • Metin İncelemeleri: Tiyatro
  • Klasik Batı Edebiyatı
  • Amerikan Kültür Tarihi
  • Yazma Teknikleri
  • Bölgesel Amerikan Kültürleri
  • Karşılaştırmalı Edebiyat
  • Şiir İncelemesi
  • Modern Dönem Amerikan Romanı
  • İleri Yazım Teknikleri
  • Ortaçağ Edebiyatı
  • Edebiyatta Temalar
  • Sınır Kültürü ve Edebiyatı
  • Metin Analizleri
  • Shakespeare
  • Edebiyat ve İdeoloji
  • Savaş Sonrası Amerikan Edebiyatı
  • İngilizce Konuşma Becerileri
  • Avrupa Sanatı
  • Yazma Becerileri
  • İngiliz Edebiyatının Ana Hatları

Amerikan kültürü ve edebiyatı mezunları ne iş yapar?

Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümü mezunları, Amerika’nın edebi eserlerini, tarihi ve bilimsel dokümanlarını dilimize kazandırmak için çalışır. Amerikan kültürü ve edebiyatı mezunları iş imkanları oldukça fazla ve çeşitlidir.

Amerikan kültürü ve edebiyatı mezunları nerelerde çalışır?

Amerikan kültürü ve edebiyatı mezunlarının kamuda iş olanakları bakanlıklarda ve bazı kamu kurumlarında sözlü ve yazılı çeviri üzerine olabilir. Kamu atamaları ise mezunların KPSS sınavından alacakları puanlar doğrultusunda yapılır. Amerikan kültürü ve edebiyatı mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise sözlü ve yazılı çevirinin yanı sıra yabancı ülkelere, ülkemizdeki ürünlerin pazarlanması yönünde olabiliyor. Ayrıca turizm sektöründe yabancı dil bilen insanların istihdamı oldukça fazladır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astronomi ve uzay bilimleri mezunları ne iş yapar? Astronomi ve uzay bilimleri mezunları ne iş yapar?
AÖF Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022!AÖF Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Tavuk ayağı yemek ne demek? TDK sözlükte tavuk ayağı yemek deyiminin anlamı nedir?

Tavuk ayağı yemek ne demek? TDK sözlükte tavuk ayağı yemek deyiminin anlamı nedir?

PMYO mülakatları ne zaman 2022?

PMYO mülakatları ne zaman 2022?

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

İlginizi Çekebilir

Aynı şırıngayla 30 öğrenciye Kovid-19 aşısı yaptılar

Aynı şırıngayla 30 öğrenciye Kovid-19 aşısı yaptılar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.