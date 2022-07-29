Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümü ülkemizde yalnızca 10 üniversitede bulunur. Bu üniversitelerin 6'sı devlet üniversitesi, 3’ü vakıf üniversitesi, kalan bir tanesi de KKTC’de bulunan Girne Amerikan Üniversitesi’dir. Üniversitelerden altısının aynı zamanda İngilizce dili ile eğitim veren Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümleri de bulunuyor.

Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümü nedir?

Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümü, Amerika’nın kültürünü, dilini, tarihini, eski ve yeni edebiyatı özelinde öğrencilere eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin iç görü sağlaması için öğrencileri farklı kültürlere maruz bırakır.

Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümünün toplam eğitim süresi 4 yıldır ve bir lisans bölümüdür. Bölüm sadece yabancı dil puanı üzerinden öğrenci kabul etmektedir.

Başlıca amerikan kültürü ve edebiyatı bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

Amerikan Romanı

Metin Analizleri

Amerikan Kısa Öyküsü

Mitoloji

Metin İncelemeleri: Tiyatro

Klasik Batı Edebiyatı

Amerikan Kültür Tarihi

Yazma Teknikleri

Bölgesel Amerikan Kültürleri

Karşılaştırmalı Edebiyat

Şiir İncelemesi

Modern Dönem Amerikan Romanı

İleri Yazım Teknikleri

Ortaçağ Edebiyatı

Edebiyatta Temalar

Sınır Kültürü ve Edebiyatı

Metin Analizleri

Shakespeare

Edebiyat ve İdeoloji

Savaş Sonrası Amerikan Edebiyatı

İngilizce Konuşma Becerileri

Avrupa Sanatı

Yazma Becerileri

İngiliz Edebiyatının Ana Hatları

Amerikan kültürü ve edebiyatı mezunları ne iş yapar?

Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümü mezunları, Amerika’nın edebi eserlerini, tarihi ve bilimsel dokümanlarını dilimize kazandırmak için çalışır. Amerikan kültürü ve edebiyatı mezunları iş imkanları oldukça fazla ve çeşitlidir.

Amerikan kültürü ve edebiyatı mezunları nerelerde çalışır?

Amerikan kültürü ve edebiyatı mezunlarının kamuda iş olanakları bakanlıklarda ve bazı kamu kurumlarında sözlü ve yazılı çeviri üzerine olabilir. Kamu atamaları ise mezunların KPSS sınavından alacakları puanlar doğrultusunda yapılır. Amerikan kültürü ve edebiyatı mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise sözlü ve yazılı çevirinin yanı sıra yabancı ülkelere, ülkemizdeki ürünlerin pazarlanması yönünde olabiliyor. Ayrıca turizm sektöründe yabancı dil bilen insanların istihdamı oldukça fazladır.



