Amerikan rüyasını yerle bir eden o fotoğraflar!

Amerikalı fotoğrafçı Phil Donohue, “Amerika” algınızı değiştirmeye geliyor! Amerika dendiğinde aklımızda oluşan eski ve rengarenk restoranlar, barlar ve büyük alışveriş merkezleri bugün terk edilmiş durumda. Artık neredeyse çürümeye başlayan bu yapılar, Amerikan rüyasının ihtişamını nasıl da kaybettiğini gözler önüne seriyor. Baktığınızda sizi adeta eski bir Amerikan filmine götüren bu kareler, bir yandan da içinizi hüzünle dolduracak. İşte eski Amerika’nın bugün nasıl yok olmaya başladığını gösteren 13 gerçeküstü fotoğraf…

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