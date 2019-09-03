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Amerikan rüyasını yerle bir eden o fotoğraflar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2019 13:49 | Son Güncelleme

Amerika dendiğinde hepimizin aklına gelen o renkli barlar, restoranlar ve alışveriş merkezleri bugün çürümeye terk edilmiş durumda. İşte ünlü fotoğrafçı Phil Donohue kamerasından ihtişamını yitiren Amerika...

Amerikan rüyasını yerle bir eden o fotoğraflar!

Amerikalı fotoğrafçı Phil Donohue, “Amerika” algınızı değiştirmeye geliyor! Amerika dendiğinde aklımızda oluşan eski ve rengarenk restoranlar, barlar ve büyük alışveriş merkezleri bugün terk edilmiş durumda. Artık neredeyse çürümeye başlayan bu yapılar, Amerikan rüyasının ihtişamını nasıl da kaybettiğini gözler önüne seriyor. Baktığınızda sizi adeta eski bir Amerikan filmine götüren bu kareler, bir yandan da içinizi hüzünle dolduracak. İşte eski Amerika’nın bugün nasıl yok olmaya başladığını gösteren 13 gerçeküstü fotoğraf…

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