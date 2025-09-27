Amigo kız skandalı! Doğum yaptı, bebeği dolapta ölü bulundu!

Kentucky Üniversitesi'nin amigo kızı olan 21 yaşındaki Laken Snelling'in yeni doğan bebeğinin cesedi dolabında çöp poşetinin içinde bulundu. Genç kadın, 31 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Snelling'in gizlice doğum yaptığını ve hem bebeği hem de ilgili delilleri gizlemeye çalıştığını itiraf ettiği iddia edildi. Daha sonra ceset istismarı, fiziksel delilleri karartma ve bir bebeğin doğumunu gizleme suçlamalarından yargılandı.

21 yaşındaki eski amigo kız cuma günü mahkemeye çıktı. Yeni ortaya çıkan mahkeme belgeleri, Snelling'in bebeğini doğurduktan sonraki gün İngiltere Hastanesi'ne kaldırıldığında Kentucky Üniversitesi Doğum ve Doğum ünitesindeki personelle konuştuğunu gösteriyor.

"BAYILIP ÜZERİNE DÜŞTÜM"

Mahkeme kayıtlarına göre, anne, bebeğinin 'hafif bir fetal hareket' gösterdiğini, 'sızlandığını' ve doğumda hayatta olduğunu 'tahmin ettiğini' söyledi.

Snelling, tutuklandığı sırada polise sabah saat 4'te doğum yaptığını ve o sırada bebeğin hayatta olduğuna inanmadığını söylemişti. Daha sonra bayıldığını ve bebeğin üzerine düştüğünü söyledi. Kendine geldiğinde bebeğin renginin mavi ve mora döndüğünü fark etti ve bu noktada öldüğüne inandı. Polise verdiği ifadede, daha sonra bebeği sardığını söyledi.