Amiral battı nasıl oynanır, kuralları nedir?

İnsanlar boş zamanlarını değerlendirmek adına çeşitli aktivitelere başvurabilir. Oyun oynamak da bu amaç doğrultusunda günümüz dünyasında oldukça sık başvurulan bir yöntem. Telefon veya bilgisayar gibi sanal ortamlarda oynanabilen amiral battı, aynı zamanda bir kalem ve bir kağıt gibi oldukça düşük bütçeli ekipmanlarla da oynanabiliyor. Oyunun temel mantığı karelere ayrılmış bir koordinat düzlemine yerleştirilen düşman gemilerini, kendi gemilerimiz batmadan önce yok etmek. Satranç gibi sıra sıra hamlelerle oynanan bu oyun hakkında detayları yazımızda sıraladık. "Amiral battı nasıl oynanır, kuralları nelerdir?" gibi soruların yanıtını merak ediyorsanız cevapları yazımızda bulabilirsiniz.
Amiral battı oyunu 10x10 karelerin bulunduğu bir oyun alanında ya da kağıt üzerinde oynanır. Bu düzlem üzerine belirli kare sayısını kaplayan gemiler yerleştirilir. İki oyuncu karşılıklı olarak düşman gemilerinin yerlerini tahmin etmeye çalışarak atış yapar ve gemileri batırmaya çalışır. Düşman gemilerinin tamamını batıran ilk oyuncu oyunu kazanır.
Mayın gemisi: Oyunda 2 kareyi kaplar
Fırkateyn: Oyunda 3 kareyi kaplar.
Denizaltı: Oyunda 3 kareyi kaplayacak şekilde konumlandırılır.
Kruvazör: Oyunda 4 kareyi kaplayacak şekilde yerleştirilir.
Amiral battı 2 kişiyle oynanır.
Oyuncular birbirlerinin gemilerini göremeyecek pozisyonda oturmalıdır.
Oyuncular gemilerini oyun alanında istedikleri yere yerleştirebilirler.
Oyuncular gemilerini dikey ya da yatay olarak yerleştirmekte serbesttir. Ancak çapraz olarak yerleştirme yapılamaz.
Gemiler aynı karede bulanamazlar. Gemileri yerleştirme yaparken gemilerin bir kısmı aynı karede çakışamaz.
Gemileri bir kere yerleştirdikten sonra yerlerinde değiştirme yapılamaz.
Oyunculardan birisinin gemisi vurulursa rakibe hangi gemiyi vurduğunu söylemek zorunda. Bu şekilde rakip vurduğu geminin alanına göre atış yapabilir. Örnek olarak bir muhrip gemiyi vuran rakip bu geminin 2 kare kapladığını bilerek o alanda atış yapıp o gemiyi batırabilir.
Eğer bir oyuncu atış yaptığında bir gemiyi vurursa tekrar atış yapma hakkı kazanır.
Bir geminin batması için o geminin tüm karelerini vurmak zorundayız.
Yukarıda bahsedilen oynanış, kutu oyununun oynanışı. Bu oyunu aynı zamanda kağıt kalemle de oynamak mümkün.
Amiral battı oyununu bir kağıt ve kalem yardımıyla oynamakta mümkün. Eğer amiral battı oyununun kutu haline sahip değilseniz ya da bulunduğunuz ortamda sadece kağıt ve kalem varsa dert etmeyin! İşte oyunun hazırlanışı ve oynanışı.
2 adet kağıt
Oyuncular kağıtlarına 10x10 şeklinde karelerden oluşan bir oyun alanı çizerler.
Tercihen dikey bölmeye numaralar yatay bölmeye de harfler vererek kareleri isimlendirme yaparlar.
Oyuncular birbirlerinin kağıtlarını göremeyecek şekilde oturur.
Gemileri dikey ve yatay olmak üzere oyun alanlarına yerleştirirler. Gemilerin yerleştirilmesi yapılırken gemilerin bir kısmı veya tamamının diğer gemilerle çakışmamasına özen gösterilir.
Kağıt versiyonunda 1 adet amiral (4 kareyi kaplar), 2 adet kruvazör (3 kareyi kaplar), 3 adet muhrip gemi (2 kareyi kaplar) ve 4 adet denizaltı (1 kareyi kaplar) yatay veya dikey olarak yerleştirilir.
Gemiler yerleştirildikten sonra sırasıyla oyuncular karelerin isimlerini söyleyerek atış yapmaya başlar. Eğer bir oyuncu atış yaptığında isabet alırsa bir atış yapma hakkı daha kazanır.
Rakip hiçbir gemiyi vuramazsa rakibe "Karavana" diyerek bilgi verilir.
Gemisi isabet alan oyuncu hangi geminin yara aldığını söyler ve atış yapan oyuncu bu geminin kapladığı alanı göz önüne alarak bir atış daha yapar.
Eğer bir gemi kapladığı bütün karelerden isabet alırsa o gemi batmış olur.
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