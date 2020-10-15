Amiral battı nasıl oynanır, kuralları nedir?

İnsanlar boş zamanlarını değerlendirmek adına çeşitli aktivitelere başvurabilir. Oyun oynamak da bu amaç doğrultusunda günümüz dünyasında oldukça sık başvurulan bir yöntem. Telefon veya bilgisayar gibi sanal ortamlarda oynanabilen amiral battı, aynı zamanda bir kalem ve bir kağıt gibi oldukça düşük bütçeli ekipmanlarla da oynanabiliyor. Oyunun temel mantığı karelere ayrılmış bir koordinat düzlemine yerleştirilen düşman gemilerini, kendi gemilerimiz batmadan önce yok etmek. Satranç gibi sıra sıra hamlelerle oynanan bu oyun hakkında detayları yazımızda sıraladık. "Amiral battı nasıl oynanır, kuralları nelerdir?" gibi soruların yanıtını merak ediyorsanız cevapları yazımızda bulabilirsiniz.

Amiral Battı Nasıl Oynanır, Kuralları Nelerdir?

Amiral battı oyunu 10x10 karelerin bulunduğu bir oyun alanında ya da kağıt üzerinde oynanır. Bu düzlem üzerine belirli kare sayısını kaplayan gemiler yerleştirilir. İki oyuncu karşılıklı olarak düşman gemilerinin yerlerini tahmin etmeye çalışarak atış yapar ve gemileri batırmaya çalışır. Düşman gemilerinin tamamını batıran ilk oyuncu oyunu kazanır.