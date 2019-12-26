Ampul ve prizlere Google desteği

Akıllı ampul ve akıllı prizleri, artık Google Asistan ve Google Home uygulamalarından da yönetilebiliyor. TP-Link’in kendi uygulaması olan Kasa’nın yanı sıra Google desteğine de sahip olan TP-Link akıllı ev ürünleri böylece üç farklı uygulamadan yönetilebilir hale geldi.

Türkçe desteğine sahip Google Asistan sayesinde ses ile de yönetilen TP-Link akıllı prizler ve akıllı ampuller, kullanıcılara sesli komut keyfini yaşatıyor. TP-Link smart home ürünü kullananlar, Google kurulum sayfasından TP-Link markasını seçerek akıllı cihazlarını ekleyebiliyorlar.

Tüm akıllı ev ürün üreticileri kendi uygulamaları ile kullanıcılara hizmet veriyor. Ancak farklı marka akıllı ev ürünü kullananlar, birden fazla uygulama ile cihazları yönetmek durumunda kalıyorlar. Şimdi Google Home ve Asistan sayesinde ortak bir ekosisteme önemli bir adım atılmış oldu. Uyumlu ampulleri, kameraları, televizyonları ve daha fazlasını tek bir yerden kontrol edebilme, düzenleme ve yönetme imkanı kullanıcılara verilmiş oldu. Google, Home ve Chromecast cihazlarının da olduğu 400’ün üzerinde markadan 5 binden fazla akıllı ev cihazını uzaktan yönetme olanağı sağladı.