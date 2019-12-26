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  4. Ampul ve prizlere Google desteği

Ampul ve prizlere Google desteği

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Ampul ve prizler artık Google Asistan ve Google Home desteğine sahip. TP-Link akıllı ev ürünleri TP-Link’in kendi uygulaması olan Kasa haricinde Google uygulamalarından da yönetilebiliyor.

Ampul ve prizlere Google desteği

Akıllı ampul ve akıllı prizleri, artık Google Asistan ve Google Home uygulamalarından da yönetilebiliyor. TP-Link’in kendi uygulaması olan Kasa’nın yanı sıra Google desteğine de sahip olan TP-Link akıllı ev ürünleri böylece üç farklı uygulamadan yönetilebilir hale geldi.

Türkçe desteğine sahip Google Asistan sayesinde ses ile de yönetilen TP-Link akıllı prizler ve akıllı ampuller, kullanıcılara sesli komut keyfini yaşatıyor. TP-Link smart home ürünü kullananlar, Google kurulum sayfasından TP-Link markasını seçerek akıllı cihazlarını ekleyebiliyorlar.

Tüm akıllı ev ürün üreticileri kendi uygulamaları ile kullanıcılara hizmet veriyor. Ancak farklı marka akıllı ev ürünü kullananlar, birden fazla uygulama ile cihazları yönetmek durumunda kalıyorlar. Şimdi Google Home ve Asistan sayesinde ortak bir ekosisteme önemli bir adım atılmış oldu.  Uyumlu ampulleri, kameraları, televizyonları ve daha fazlasını tek bir yerden kontrol edebilme, düzenleme ve yönetme imkanı kullanıcılara verilmiş oldu. Google, Home ve Chromecast cihazlarının da olduğu 400’ün üzerinde markadan 5 binden fazla akıllı ev cihazını uzaktan yönetme olanağı sağladı.

Google Asistan ve Google Home’dan TP-Link’in HS100 ve HS110 akıllı prizler ile LB ve KL kodla başlayan akıllı ampullerini yönetmek mümkün. TP-Link yeni smart home modelleri satışa sunuldukça bu modeller de ekosisteme dahil olacaklar.
TP-Link smart home ürünleri son derece basit şekilde kurulup kullanılan cihazlar. Tak&çalıştır özellikli bu ürünler bir hub ya da ilave ekipman gerektirmeden kullanılır duruma geliyorlar. TP-Link’in kullanıcı dostu Kasa uygulaması sayesinde yönetilmeleri de kolay olan akıllı priz ve akıllı ampuller, Google desteği ile kullanıcılara yönetim konusunda esneklik sağlıyor. Özelikle Google Asistan’ın Türkçe desteğine sahip olması nedeniyle Türk kullanıcıları da ses ile smart home ürünlerini yönetmenin zevki ve kolaylığını yaşayabiliyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
ampul priz Google

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