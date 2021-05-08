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  4. Ampute Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Polonya'yı 5-0 mağlup etti

Ampute Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Polonya'yı 5-0 mağlup etti

08.05.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Futbol Milli Takımı, bu yıla ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Polonya ile oynadığı özel maçı 5-0 kazandı.

Ampute Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Polonya'yı 5-0 mağlup etti

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'ya konuk oldu.

Selim Karadağ, Feyyaz Gözaçık, Okan Şahiner, Ömer Güleryüz, Muhammet Yeğen, Kemal Güleş ve Alican Kuruyamaç 7'lisi ile maça başlayan milli takım, Alican Kuruyamaç (2), Ömer Güleryüz ile Kemal Güleş'in (2) ile golleriyle rakibini 5-0 mağlup etti.

Ampute Futbol Milli Takımı, yarın Polonya ile hazırlık maçında bir kez daha karşılaşacak. TSİ 14.15'te başlayacak mücadelenin Amp Futbol Polska Facebook hesabından canlı yayımlanacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Polonya
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