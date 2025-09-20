Amsterdam'da çöp krizine ilginç çözüm! "Kulağa mantıksız gelse de..."

Hollanda'nın başkenti Amsterdam bir süredir çöplerin sokakları ele geçirmesi nedeniyle sorun yaşıyor. Yetkililer ise çöp krizine yeni bir çözüm üretti. Çöp kutularının kaldırılmasına karar verildi.

"YERE ATILAN ÇÖPLER AZALDI"

Şehrin finans yöneticisi Hester van Buren "Kulağa ne kadar mantıksız gelse de çöp kutusu olmayınca yerlere atılan çöpler azaldı" dedi. "Kırık cam teorisi" üzerinden açıklama yapan Buren, "Bir yerde çöp varsa daha çok çöp birikir. Kutular defalarca açıldığı için çöpler etrafa saçılıyor, bu da haşereleri çekiyor" dedi.