Amuda kalkarak yürekleri ağza getirmişti! Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü yarım üstüyle poz verdi

Hepsi grubu üyesi olarak akıllara kazınan Yasemin Yürük, son zamanlarda iddialı sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda amuda kalkarak poz veren Yürük, bu defa yarım üstüyle poz verdi.

YARIM ÜSTÜYLE POZ VERDİ

Yarım üstüyle poz veren Yasemin Yürük, takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yürük, takipçileriyle sık sık paylaşım yapıyor.

Sporla iç içe bir hayat yaşayan Yürük, spor karelerini sık sık paylaşıyor.

Şimdilerde 36 yaşında olan Yürük, fit vücuduyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

"TEKRAR BİR ARAYA GELEBİLİRİZ"

Yürük Hepsi grubu hakkında, “Kızları ikna edebilirsem 20. yıla özel bir konser vermek için tekrar bir araya gelebiliriz” ifadelerini kullandı.





