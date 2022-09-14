MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Amuda kalkarak yürekleri ağza getirmişti! Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü yarım üstüyle poz verdi

Amuda kalkarak yürekleri ağza getirmişti! Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü yarım üstüyle poz verdi

14.09.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasemin Yürük, müzikleri ve televizyon programıyla bir zamanlara damga vuran Hepsi grubunun ön plana çıkan üyelerinden biriydi. Şimdilerde ise sosyal medya pozlarıyla dikkat çekmeye başladı.

Amuda kalkarak yürekleri ağza getirmişti! Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü yarım üstüyle poz verdi

Hepsi grubu üyesi olarak akıllara kazınan Yasemin Yürük, son zamanlarda iddialı sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda amuda kalkarak poz veren Yürük, bu defa yarım üstüyle poz verdi.

YARIM ÜSTÜYLE POZ VERDİ

Yarım üstüyle poz veren Yasemin Yürük, takipçilerinden tam not aldı.

Amuda kalkarak yürekleri ağza getirmişti! Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü yarım üstüyle poz verdi

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yürük, takipçileriyle sık sık paylaşım yapıyor.

Amuda kalkarak yürekleri ağza getirmişti! Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü yarım üstüyle poz verdi

Sporla iç içe bir hayat yaşayan Yürük, spor karelerini sık sık paylaşıyor.

Amuda kalkarak yürekleri ağza getirmişti! Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü yarım üstüyle poz verdi

Şimdilerde 36 yaşında olan Yürük, fit vücuduyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Amuda kalkarak yürekleri ağza getirmişti! Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü yarım üstüyle poz verdi

"TEKRAR BİR ARAYA GELEBİLİRİZ"

Yürük Hepsi grubu hakkında, “Kızları ikna edebilirsem 20. yıla özel bir konser vermek için tekrar bir araya gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

Amuda kalkarak yürekleri ağza getirmişti! Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü yarım üstüyle poz verdi

Amuda kalkarak yürekleri ağza getirmişti! Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü yarım üstüyle poz verdi

Amuda kalkarak yürekleri ağza getirmişti! Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü yarım üstüyle poz verdi

Amuda kalkarak yürekleri ağza getirmişti! Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü yarım üstüyle poz verdi

Amuda kalkarak yürekleri ağza getirmişti! Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü yarım üstüyle poz verdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fazıl Say, KKTC'de müzikseverlerle buluştuFazıl Say, KKTC'de müzikseverlerle buluştu
Atilla Taş: 'Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim'Atilla Taş: 'Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim'
Emine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptıEmine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptı
Anahtar Kelimeler:
Yasemin Yürük hepsi sosyal medya yaşında ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

Cristiano Ronaldo transferinde mutlu son! Hayranları üzgün ve şaşkın...

Cristiano Ronaldo transferinde mutlu son! Hayranları üzgün ve şaşkın...

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!

Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de tepki çeken sahne! Önce ayaklarını okşayıp...

Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de tepki çeken sahne! Önce ayaklarını okşayıp...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den flaş paylaşım "Kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den flaş paylaşım "Kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı"

Ermenistan'ın provokasyonu çatışmaları başlatmıştı! Azerbaycan ordusu şehit sayısını açıkladı

Ermenistan'ın provokasyonu çatışmaları başlatmıştı! Azerbaycan ordusu şehit sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.