Ana De Armas, Ryan Gosling ve Chris Evans'lı The Gray Man’in kadrosuna katıldı

The Gray Man’in kadrosu büyümeye devam ediyor. Ryan Gosling ve Chris Evans’dan sonra kadroya başarılı oyuncu Ana De Armas katıldı. Neslinin en güzel kadınlarından biri kabul edilen Armas, filmdeki rolü hakkında bir bilgi verilmedi. Netflix’in en yüksek bütçeli projelerinden biri olan filmin yönetmenliğini Marvel filmleriyle hafızalara kazınan Russo Kardeşler üstleniyor.

Russo Kardeşler'in yaptığı açıklamaya göre çekimlere 2021'in ocak ayı içerisinde Los Angeles'ta başlanacak. Ardından da bahar aylarında çekimlerin devamı için Avrupa'ya geçilecek.

THE GRAY MAN KONUSU

CIA ajanı Court Gentry, sessiz ve profesyonel suikastlarıyla yaşayan bir efsaneye dönüşmek üzeredir, ancak üstleri tarafından verilen bir kararla avlayandan avlanana dönüşür. Court Gentry'nin kendine kurulan komployu açığa çıkarması ise çok uzun sürmeyecektir. Her şeye rağmen müşterisinin hayatını kurtarmaya çalışan Gentry, eş zamanlı olarak kendi ailesinin emniyette olmasını da sağlamak zorundadır.



