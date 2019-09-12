Ana sponsordan Netflix ve Amazon’a büyük darbe

Festivalin ana sponsorlarından ve gösterim mekanlarından olan Scotiabank Tiyatroları’ndan Sarah Van Lange,

Film festivaliyle güçlü ve uzun zamandır devam eden bir ortaklığımız var ve şimdi ve gelecek yıllar boyunca festival müdavimleri için unutulmaz tiyatro deneyimleri yaratmadaki rolümüzle gurur duyuyoruz. Bu yılki festivalde yüzlerce fantastik film var ve tüm bu seçeneklerle, ekranlarımızda tiyatro yayın modelinin önemini anlayan ve takdir eden stüdyolardan başlıklar göstermeyi tercih ettik.