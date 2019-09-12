Ana sponsordan Netflix ve Amazon’a büyük darbe

Festivalin ana sponsorlarından ve gösterim mekanlarından olan Scotiabank Tiyatroları’ndan Sarah Van Lange,
Film festivaliyle güçlü ve uzun zamandır devam eden bir ortaklığımız var ve şimdi ve gelecek yıllar boyunca festival müdavimleri için unutulmaz tiyatro deneyimleri yaratmadaki rolümüzle gurur duyuyoruz. Bu yılki festivalde yüzlerce fantastik film var ve tüm bu seçeneklerle, ekranlarımızda tiyatro yayın modelinin önemini anlayan ve takdir eden stüdyolardan başlıklar göstermeyi tercih ettik.
Sinemaseverler tarafından merakla beklenen 'Evlilik Hikayesi', 'Laundromat' ve 'Benim Adım Dolemite' filmleri de Netflix imzalı oldukları gerekçesiyle Scotiabank Tiyatroları’nda gösterilmeyecek filmler arasında yer alıyor.
'Artık yeter! İlla ölmem mi gerekiyor?'
Bir ülkeden daha Türk vatandaşlarına vize kolaylığı!
O kenti hiç böyle görmediniz! Hayran kalacaksınız
Sınır kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi
İşte antibiyotik kullanırken uzak durulması gereken besinler!
'Günden güne kötüye gidiyor' Yardım eli uzanmasını bekliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum