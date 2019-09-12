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Ana sponsordan Netflix ve Amazon’a büyük darbe

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SİNEMA TV  | 12.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

Toronto Film Festivali’nden Netflix ve Amazon’a yasak: Yapımcısı Netflix ve Amazon olan filmleri göstermeyeceğiz.

Ana sponsordan Netflix ve Amazon’a büyük darbe

Festivalin ana sponsorlarından ve gösterim mekanlarından olan Scotiabank Tiyatroları’ndan Sarah Van Lange,

Film festivaliyle güçlü ve uzun zamandır devam eden bir ortaklığımız var ve şimdi ve gelecek yıllar boyunca festival müdavimleri için unutulmaz tiyatro deneyimleri yaratmadaki rolümüzle gurur duyuyoruz. Bu yılki festivalde yüzlerce fantastik film var ve tüm bu seçeneklerle, ekranlarımızda tiyatro yayın modelinin önemini anlayan ve takdir eden stüdyolardan başlıklar göstermeyi tercih ettik.

Sinemaseverler tarafından merakla beklenen 'Evlilik Hikayesi', 'Laundromat' ve 'Benim Adım Dolemite' filmleri de Netflix imzalı oldukları gerekçesiyle Scotiabank Tiyatroları’nda gösterilmeyecek filmler arasında yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Netflix Amazon Toronto Film Festivali

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