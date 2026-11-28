Kedi kumu düzenli olarak temizlense bile idrar ve dışkı kalıntıları zamanla kum kabında kötü kokuların oluşmasına neden olabiliyor. Özellikle yeterince havalandırılmayan alanlarda bu kokular evin diğer bölümlerine de yayılabiliyor.

Kötü kokuları gidermek için yoğun parfümlü spreyler kullanmak ise kedilerin hassas koku alma duyuları nedeniyle iyi bir seçenek olmayabilir. Bunun yerine kokunun kaynağını ortadan kaldırmaya yönelik, parfümsüz ve basit bir temizlik yöntemi tercih edilebilir.

EV YAPIMI KEDİ KUMU KABI TEMİZLEYİCİSİ

Malzemeler:

1 litre ılık su

1 çay kaşığı parfümsüz bulaşık deterjanı

Yumuşak bir temizlik süngeri

NASIL UYGULANIR?

Öncelikle kum kabındaki eski kumu tamamen boşaltın. Ilık su ve parfümsüz bulaşık deterjanını karıştırarak kabın tabanını, köşelerini ve kenarlarını yumuşak bir sünger yardımıyla temizleyin.

Ardından deterjan kalıntısı kalmayacak şekilde bol suyla durulayın. Kum kabını tamamen kuruttuktan sonra içerisine temiz kedi kumu ekleyin.

Bu yöntem, kötü kokuların kaynağı olan idrar ve dışkı kalıntılarının yüzeyden uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

KARBONATIN KOKU GİDERİCİ ÖZELLİĞİNDEN YARARLANABİLİRSİNİZ

Ev temizliğinde sıkça kullanılan karbonat, bazı kötü kokuların azaltılmasına yardımcı olabiliyor. Ancak karbonatı doğrudan kedi kumuna eklemek yerine kedinizin ulaşamayacağı bir noktada, açık bir kabın içerisinde bulundurabilirsiniz.

Karbonatın tek başına kum kabından yayılan bütün kokuları ortadan kaldırması beklenmemeli. Düzenli temizlik ve havalandırma, kokuyla mücadelede çok daha önemli.

KEDİ KUMUNUN KOKMAMASI İÇİN BU AYRINTILARA DİKKAT EDİN

Kum kabındaki idrar topaklarını ve dışkıyı günde en az bir kez temizleyin.

Kum kabını düzenli olarak tamamen boşaltıp yıkayın.

Kum kabını hava dolaşımının yeterli olduğu bir alana yerleştirin.

Yoğun parfümlü kedi kumları ve oda kokularından kaçının.

Lavanta, limon, nane ve çay ağacı yağı gibi uçucu yağları ev yapımı koku giderici karışımlara eklemeyin. Doğal olmaları, kediler için güvenli oldukları anlamına gelmiyor.

Kum kabındaki kokunun aniden değişmesi veya normalden çok daha yoğun hale gelmesi durumunda ise kedinizin sağlık durumunu değerlendirmek için veteriner hekime danışın.