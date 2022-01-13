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Ana yemek olarak bile erişte yemeyi sevenlere: Mutlaka denemek isteyeceğiniz kremalı cevizli erişte tarifi

13.01.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeklerin yanına ara sıcak olarak yapılan erişte, ana yemek haline gelebilir mi? Tarifimizi gördükten sonra bu soruya yanıtınız "evet!" olacak. Hem cevizi hem kreması ve tereyağıyla tam olarak doyurucu bir yemek olan tarifimiz, lezzetiyle de damaklarda iz bırakacak. Eriştenin yanına yapacağınız rendelenmiş havuçlu turplu salata ile harika bir öğün hazırlamanız işten bile değil.

Ana yemek olarak bile erişte yemeyi sevenlere: Mutlaka denemek isteyeceğiniz kremalı cevizli erişte tarifi

Marketlerde hazır satılan erişte çeşitleri ve yine hazır alabileceğiniz 1 paket krema ile kolayca hazırlayabileceğiniz bir tarifle mutfağınıza konuk oluyoruz. Yoğurtlusu, peynirlisi, domateslisi, ıspanaklısı yapılan eriştenin, kremalı cevizli hali damaklara bambaşka bir deneyim yaşatmaya yetiyor. Tabii eriştenin olmazsa olmazı tereyağı da bu lezzeti ikiye katlıyor. Malzemelerimizi hazırlayıp hemen tarife geçelim!

KREMALI CEVİZLİ ERİŞTE

MALZEMELER

  • 1 paket klasik yumurtalı erişte (250 gram)

  • Bu tarifi noodle (Çin eriştesi) ile denerseniz paketin üzerindeki pişirme süresine ve su miktarına göre hazırlayabilirsiniz.

  • 1 paket kutu krema (200ml)

  • 1 çay kaşığı tuz (Eriştede zaten tuz bulunuyorsa kontrollü atın.)

  • 1 çay bardağı kıyılmış ceviz

  • 3 çorba kaşığı tereyağı

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 2,5 su bardağı su

  • 3 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

  • Üzerini süslemek için karabiber, kıyılmış maydanoz, fesleğen veya dereotu

HAZIRLANIŞI

  • Pilav tenceresine 2,5 su bardağı suyu döküp altını yakın.

  • Suyun içine biraz tuz atın ve eriştelerin yapışmaması için 1 kaşık zeytinyağı ilave edin.

  • Su kaynayınca altını kısın ve erişteleri içine atın.

  • Kısık ateşte ağzı kapalı olarak pilav gibi suyunu çekene kadar pişirin.

  • Altını söndürdükten sonra kapağının altına havlu kağıt koyun ve kapatın.

  • Tencereyi ocaktan alıp başka bir yere koyun ve demlenmesi için üzerini örtüyle sarın.

  • Bu arada tereyağınızı tavaya koyup kızdırın, kokusu çıkınca ocaktan alın.

  • Sıcak eriştenin üzerine rendelenmiş peyniri serpiştirin ve sıcak tereyağını da üzerine gezdirip ağzını tekrar kapatın.

  • Servis yapacağınız zaman kremayı da tencereye ekleyip süzgeçli kaşıkla harmanlayın.

  • Erişteyi servis tabaklarına koyun.

  • Her bir tabağın üzerine karabiber serpiştirin ve bolca ceviz gezdirin.

  • En üste ise taze yeşilliklerden serpiştirin.

  • Kremalı cevizli erişte tadıma hazır afiyet olsun!


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