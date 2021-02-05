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'Anadolu’dan Dünyaya Armağan: Bulgur' raflardaki yerini aldı

sesamos sesamos 05.02.2021 23:27 | Son Güncelleme:
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'Anadolu’dan Dünyaya Armağan: Bulgur' raflardaki yerini aldı

Asuman Kerkez'in yemek kitabı 'Anadolu’dan Dünyaya Armağan: Bulgur' raflarda yerini aldı. Kerkez kitabıyla ilgili, "Bir tabak pilavdan, bir sıkım köfteden ibaret olmayan, binlerce yıllık essiz kültürü ifade eden, dünyada her geçen gün daha da önem kazanan bulgura sahip çıkmak, hak ettiği değeri kazandırmak ve gelecek nesillere bırakmak en büyük amacım" dedi.

Asuman Kerkez’in Libros’ta çıkan yeni yemek kitabı Anadolu’dan Dünyaya Armağan: Bulgur, raflardaki yerini aldı. Kapsamlı bir alan araştırması, anketler ve akademik alt yapıya sahip üç yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan, arşiv niteliğindeki Anadolu’dan Dünyaya Armağan: Bulgur, özenle belirlenmiş lezzetli tariflerden oluşuyor.

Asuman Kerkez, "Anadolu’dan Dünyaya Armağan: Bulgur" ile ilgili, “Bu kitap, Mezopotamya’dan Anadolu’ya, Hititlerden Selçuklulara, yağmur duası geleneklerinden anılara, sağlıklı beslenmeden nasıl markalaşacağına kadar çok geniş bir pencereden bulguru anlatır. Bir tabak pilavdan, bir sıkım köfteden ibaret olmayan, binlerce yıllık essiz kültürü ifade eden, dünyada her geçen gün daha da önem kazanan bulgura sahip çıkmak, hak ettiği değeri kazandırmak ve gelecek nesillere bırakmak en büyük amacım” ifadelerini kullandı.

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