Anadolu Efes, Final Four'da!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci maçında İspanya'nın Real Madrid ekibini 88-83 yenerek, seriyi 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes, Singleton ve Micic ile sayı üretirken, rakibine Alocen ve Carroll ile cevap veren Real Madrid ilk periyodu 21-18 üstün geçti.

İkinci çeyreğe Simon, Singleton ve Micic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 14. dakikada skoru lehine çevirdi: 29-27. Ancak daha sonra yaptığı hücumların çoğundan eli boş dönen lacivert-beyazlı takım karşısında Thompkins, Llull ve Laprovittola ile sayı bulan İspanyol ekibi, 18. dakikada durumu 33-39 yaptı. Real Madrid, soyunma odasına da 41-36 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Anadolu Efes, Simon, Beaubois ve Micic'in basketleriyle 23. dakikada 49-44 öne geçti. Periyodun ilk bölümünde sayı üretmekte zorlanan Real Madrid karşısında organize hücumlarla skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı takım, 26. dakikada farkı 12 sayıya (57-45) çıkardı. İspanyol ekibi Llull ve Tompkins'in basketleriyle oyunu dengelemeye çalışırken, Anadolu Efes son çeyreğe 60-57 önde girdi.