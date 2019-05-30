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Anadolu Efes maçı öncesi Galatasaray'da kriz

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 30.05.2019 09:56 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray Doğa Sigorta'da oyuncular dün yapılması planlanan antrenmana çıkmadı.

Anadolu Efes maçı öncesi Galatasaray'da kriz

Yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamayan oyuncular, yönetime tepki olarak idmana çıkmama kararı aldı. Edinilen bilgiye göre; maaşların en azından bir bölümünün yatmaması halinde, sarı kırmızılı basketbolcular bugün yapılacak antrenmanda da yer almayacak ve yarın Anadolu Efes ile oynanacak yarı final serisi ilk maçına antrenmansız çıkmış olacak.

10 DOSYADAN TRANSFER YASAĞI BULUNUYOR

Öte yandan Galatasaray Doğa Sigorta'nın transfer yasağı da hala kaldırılmış değil. Geçmişe yönelik borçlar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray yönetiminin, transfer yasağını kaldırması için 10 dosyayı temizlemesi gerekiyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Anadolu Efes Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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