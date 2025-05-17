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Anadolu gelengisi Karaman'da görüntülendi

"Anadolu'ya gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincapları Karaman'ın çayırlık alanlarında beslenirken görüntülendi.

Anadolu gelengisi Karaman'da görüntülendi

Anadolu bozkırlarında en çok görülen kemirgen türleri arasında yer alan Anadolu yer sincabı görüntülendi. "Anadolu gelengisi" olarak da bilinen yer sincapları, beslenirken objektiflere takıldı.

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Gelengiler sürülmüş toprak yapısında yuvalanamadıkları ve ağaçlık alanlarda da yaşamlarını sürdüremedikleri için meraları mesken tutuyor. Özellikle avcı kuşlara karşı tetikte olan gelengiler, korunmak için yuva deliklerinden fazla uzaklaşmıyor.

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Çoğunlukla koloni halinde yaşayan sev imli hayvanları avcılardan korunmak için yuvalarını birbirine yakın yapıyor.

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Karaman
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