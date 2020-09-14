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  4. Anadolu jelibonu kuruyemişçilerde 75 köyde 30 lira!

Anadolu jelibonu kuruyemişçilerde 75 köyde 30 lira!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Türkiye'nin en kaliteli üzümlerinin yetiştiği bölgelerden Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyü, pekmezin yanı sıra yöresel lezzet "köftür" ile de dikkati çekiyor.

Anadolu jelibonu kuruyemişçilerde 75 köyde 30 lira!

Nevşehir’de yapılan köftürün faydaları saymakla bitmezken köylüler köftürü özellikle kış aylarında vücudu dinç tutmak için yediklerini söyledi.

Köftür yapımı hakkında bilgiler veren Recep Güleç, "Köftürü uzun ve meşakkatli işlemlerin tamamlanmasının ardından elde ediyoruz" dedi. Güleç, “Köftürün yolculuğu üzüm bağımızda başlar. Bağda kasalar içerisine üzümlerimizi keser buraya getiririz. Getirmiş olduğumuz üzümleri yıkadıktan sonra ise çiğnemeye alırız. Çiğnedikten sonra üzüm şırasının durulması ve haşlanması için ocakta pekmez toprağımız ile birlikte mayalandırırız. Daha sonra ise ocaktan indirmemizin ardından şıramızı bir buçuk saat dinlendirmeye alırız. Daha sonra ise yine pekmezimiz ile birlikte yine özel yapım ocağımızda yine kaynatmaya devam ederiz. Uzun bir kaynatmanın ardından yeniden pekmezimizi soğumaya alırız. Soğutma işlemi tamamlanmasının ardından ise köftürümüzü artık ölçeğine göre un ile karıştırırız. Köftürümüzün yapımı ortalama 5 saat boyunca sürer” dedi.

'KÖYDE 30 LİRA KURU YEMİŞÇİLERDE 75 LİRA!'

Köftür fiyatlarının köyde daha ucuz olduğunu belirten Recep Güleç, fındıklı ve cevizli köftürlerin kilosunun köyde 40 liraya, sade köftürlerin ise kilosunun 30 liradan satıldığını söyledi. Güleç, “Köftür fiyatı bizim burada market ve kuruyemişlerdeki fiyatlardan daha düşük. Burada cevizli, fındıklı köftürler 40 lira sade köftürler ise 30 liradan satılıyor. Köftürü söylemek ile bir şey olmaz tadına baksınlar öyle karar versin. Köftürde alfabede bulunan harflerin yarısından fazla vitamin vardır” şeklinde konuştu.

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