Anadolu'nun en önemli kehanet merkezi: Apollon Tapınağı

Gryneion Antik Kenti’nde yüzey araştırmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleri ve Aliağa Belediyesinin destekleriyle 2015 yılından bu yana sürdürülüyor. Arkeolojik yüzey araştırmaları Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez başkanlığındaki akademik heyet tarafından yürütülüyor. Yüzey araştırmalarının tamamlanması ve gerekli izinlerin de alınmasıyla birlikte kazı çalışmalarına başlanacak. Arkeolojik kazı çalışmalarıyla Anadolu’nun en önemli tapınaklarından biri olan Gryneion Apollon Tapınağı gün yüzüne çıkarak hem bölge tarihine hem de Aliağa tarihine yeni bir soluk kazandıracak.

'İLK BİLGİLER ANTİK ÇAĞ YAZARLARINDAN'

İlk bilgileri Antik Çağ yazarlarının yazıtlarından edindiklerini belirten Çekilmez, Gryneion’daki Apollon Tapınağı hakkındaki şu bilgileri verdi: “Strabon; Akhaların Limanı’ndan sonra Grynion kasabasında eski bir kehanet mekânı ve beyaz taştan çok değerli bir tapınak bulunduğunu, Akhaların Limanı’ndan kırk stadion uzaklıkta olduğunu belirtir. M.S. 2. yüzyılda yaşamış olan seyyah ve coğrafyacı Pausanias, Gryneion’da keten yetiştirildiğinden ve buradaki meyve vermese de kokulu ağaçlardan oluşturulmuş çok güzel bir korudan ve bu korunun Apollon’un en güzel korusu olduğundan bahseder. Yaşlı Plinius, daha önceleri ada şeklinde olan Gryneion’un daha sonra kara ile birleştiğini ve sadece limanlarının kaldığını bildirmektedir. Aynı antik yazar, Myrina ve Gryneion kıyılarında yer alan istiridyelerden ve onların faydalarından bahsetmektedir. İ.S. 6. yüzyılda yaşamış olan Stephanus Byzantinus, Gryneion’un Myrina’nın kasabası olduğunu, orada hem Apollon’a ait bir kutsal alan hem de eski bir kehanet mekânı, hem de beyaz taştan çok değerli bir tapınak olduğunu ve içerisinde ibadet edildiğini belirtir”dedi.