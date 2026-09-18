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Anadolu'nun kolası! Toprağın altından çıkarılıyor, içeceğe dönüşüyor

Güneydoğu Anadolu'nun özellikle sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin tercihlerinden biri olan meyan şerbeti, yüzyıllardır yaşatılan geleneksel lezzetler arasında yer alıyor. Ana maddesi Fırat Havzası'nda doğal olarak yetişen meyan bitkisinin kökünden elde edilen içecek, kendine özgü tatlımsı ve hafif acı aromasıyla diğer şerbetlerden ayrılıyor.

Anadolu'nun kolası! Toprağın altından çıkarılıyor, içeceğe dönüşüyor
Gökçen Kökden

Gazlı içeceklere doğal bir alternatif olarak da görülen meyan şerbeti, özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu'nun birçok kentinde tüketiliyor. Bölgenin gastronomi kültürünün bir parçası haline gelen içecek, bugün de geleneksel yöntemlerle hazırlanmaya devam ediyor.

ANA MALZEMESİ FIRAT HAVZASI'NDA YETİŞİYOR

Anadolu nun kolası! Toprağın altından çıkarılıyor, içeceğe dönüşüyor 1

Meyan şerbetine karakteristik aromasını veren meyan kökü, baklagiller familyasına ait çok yıllık bir bitkiden elde ediliyor. Bitki, Fırat Nehri çevresindeki verimli topraklarda kendiliğinden yetişebiliyor.

Topraktan çıkarılan kökler hasadın ardından kurutuluyor. Daha sonra su içerisinde bekletilerek meyan kökünün kendine özgü aromasının suya geçmesi sağlanıyor. Elde edilen şerbet soğutularak tüketime hazır hale getiriliyor.

SICAK YAZ GÜNLERİNDE YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Anadolu nun kolası! Toprağın altından çıkarılıyor, içeceğe dönüşüyor 2

Meyan şerbetinin Güneydoğu Anadolu'daki geçmişi yüzyıllar öncesine dayanıyor. Özellikle yaz aylarında tercih edilen içecek, bölgenin sokaklarında da geleneksel sunumuyla dikkat çekiyor.

Sokak satıcılarının büyük bakır kazanlarda hazırlayıp servis ettiği meyan şerbeti, zaman içinde bölgenin kültürel simgelerinden biri haline geldi. Yerel halkın yanı sıra bölgeyi ziyaret eden turistlerin de ilgisini çeken geleneksel içecek, sıcak havalarda serinlemek amacıyla tüketiliyor.

TADI İLK KEZ İÇENLERİ ŞAŞIRTABİLİYOR

Meyan şerbetini diğer geleneksel içeceklerden ayıran özelliklerden biri de kendine has aroması. Tatlımsı ancak aynı zamanda hafif acımsı bir tada sahip olması nedeniyle özellikle ilk kez deneyenlere alışılmışın dışında bir lezzet sunuyor.

En geleneksel hazırlanışında yalnızca meyan kökü ve su kullanılıyor. Ancak tarif yöreden yöreye değişebiliyor. Bazı bölgelerde şerbete farklı bir aroma kazandırmak amacıyla tarçın, karanfil veya limon da ilave edilebiliyor.

İÇERİĞİNDE DOĞAL ANTİOKSİDAN BİLEŞİKLER BULUNUYOR

Anadolu nun kolası! Toprağın altından çıkarılıyor, içeceğe dönüşüyor 3

Meyan kökü yalnızca lezzetiyle değil, içerdiği doğal antioksidan bileşiklerle de dikkat çekiyor. Ancak doğal olması, sınırsız miktarda tüketilebileceği anlamına gelmiyor.

Özellikle meyan kökünün fazla tüketilmesinin yüksek tansiyonu bulunan kişiler açısından sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Bu nedenle kronik bir rahatsızlığı bulunanların meyan kökü veya meyan şerbetini düzenli olarak tüketmeden önce bir sağlık uzmanına danışması öneriliyor.

YÜZYILLARDIR SÜREN GELENEK

Fırat Havzası'nda yetişen bir bitkinin kökünden başlayan yolculuk, bugün Güneydoğu Anadolu'nun en bilinen geleneksel içeceklerinden birine dönüşmüş durumda.

Yüzyıllardır sıcak havalarda serinlemek amacıyla tüketilen meyan şerbeti, günümüzde de bakır kazanlarda hazırlanan geleneksel sunumundan kendine özgü aromasına kadar bölgenin gastronomi kültüründeki yerini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fırat Nehri Anadolu
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