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Dünyada sadece Sivas'ta yetişiyor! Toplandıktan sonra 6 ay bozulmadan kalıyor

Sivas'ın bilimsel araştırmalara konu olan tescilli Gürün Ayvaniye elmasında hasat başladı.

Dünyada sadece Sivas'ta yetişiyor! Toplandıktan sonra 6 ay bozulmadan kalıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Dünyada sadece Gürün ilçe sınırlarında üretimi yapılan, tescilli Ayvaniye elmasında hasat başladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademisyenleri tarafından üzerinde bilimsel çalışma da yapılan elma, kokusu ve aromasından çok kendinden kalın yağlı koruyucu kabuğu ile dikkat çekiyor.

Dünyada sadece Sivas ta yetişiyor! Toplandıktan sonra 6 ay bozulmadan kalıyor 1

Kabuğundaki yağ doğal yağ sayesinde toplandıktan sonra 6 ay boyunca bozulmadan kendini muhafaza ediyor. Ayrıca özellikleriyle dünyada sadece Gürün'de üretilebilen elma, soğuğa karşı direnciyle kış aylarında dalında da bozulmadan uzun süre tazeliğini koruyor.

Dünyada sadece Sivas ta yetişiyor! Toplandıktan sonra 6 ay bozulmadan kalıyor 2

ELMA ULUSLARARASI BİLİM DERGİLERİNDE

Üretici Saadettin Gamsız, elmanın farklı bölgelerde üretilmeye çalışıldığını ama sağlıklı sonuç alınamadığını ifade edip, "Aşılama suretiyle veyahut da fidan olarak dışarıya götürenler oldu. Ancak başarılı sonuçlar elde edilemedi. Gürün'deki aroması ve dayanıklılığı sağlanamadı. Gürün'ün toprak yapısından veya Tohma Çayı'nın suyundan olsa gerek sadece burada yetişiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden akademisyenler gelip elmayla ilgili bilimsel çalışma yaptı. Hazırlanan bilimsel makale uluslararası bilim dergilerinde yer aldı" dedi.

Dünyada sadece Sivas ta yetişiyor! Toplandıktan sonra 6 ay bozulmadan kalıyor 3

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Anahtar Kelimeler:
elma Sivas
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