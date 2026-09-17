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Şırnak'tan çıktı Londra'da "Altın Kalite" ödülü aldı! Dünyada ilk sıralarda

Şırnak'ta yıllarca farklı işlerde çalışan ve geçimini sağlamak için 10 kovanla arıcılık mesleğine atılan Enver Külter, zamanla kovan sayısını 450'ye çıkardı. Enver Külter, "Şırnak Yayla Balı" markasıyla ürettiği balı yurdun dört bir yanına ulaştırmaya başladı. Külter'in emeği, Londra'da düzenlenen London International Honey Awards 2026'da aldığı "Altın Kalite" ödülüyle taçlandı.

Şırnak'tan çıktı Londra'da "Altın Kalite" ödülü aldı! Dünyada ilk sıralarda
Çiğdem Berfin Sevinç

Şırnak'ta yıllar önce köyünden ayrılmak zorunda kalan bir ailenin çocuğu olarak kent merkezine taşınan Enver Külter'in hayatı, arıcılıkla birlikte bambaşka bir yöne evrildi. Bestler Dereler Bölgesindeki Mehmet mezrasının 1987 yılında boşaltılması sonucu ailesiyle birlikte Şırnak merkeze taşınan 50 yaşındaki Külter, kentte yıllar boyunca farklı işlerde çalıştı. Ancak yaptığı işlerin ailesinin geçimini karşılamada yetersiz kalması üzerine yeni bir yol arayan Külter, 2009-2010 yıllarında arıcılığa yöneldi. İlk etapta sadece 10 kovanla başlayan Külter, yıllar içerisinde arıcılığı büyüttü. Bugün 450 kovana ulaşan Külter, üretimini "Şırnak Yayla Balı" markası altında sürdürüyor.

Şırnak tan çıktı Londra da "Altın Kalite" ödülü aldı! Dünyada ilk sıralarda 1

10 KOVANLA BAŞLADI, 450 KOVANA ULAŞTI

Arıcılığa başladığında elinde yalnızca 10 kovan bulunduğunu anlatan Külter, yıllar içinde emeğini büyüterek bugün yüzlerce kovandan bal üretir hale geldiğini söyledi. Külter, Şırnak yayla balını tamamen doğal üretim anlayışıyla hazırladıklarını belirterek, ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini ve internet üzerinden de satış yaptıklarını ifade etti. Külter, "15-16 senedir arıcılıkla uğraşıyorum. 10 kovan ile başladım, şu anda 450 kovan arım var. Kendime bir marka çıkardım ve adını Şırnak Yayla Balı olarak belirledim. Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz ve internet sitemizi de açtık. Şırnak Yayla Balı olarak tamamen doğal çalışıyoruz ve tamamen doğal bal üretiyoruz" dedi.

Şırnak tan çıktı Londra da "Altın Kalite" ödülü aldı! Dünyada ilk sıralarda 2

"FAZLA BALDA GÖZÜMÜZ YOK, KALİTEDE GÖZÜMÜZ VAR"

Külter'in bal üretimindeki en önemli tercihlerinden biri ise verimden çok kaliteyi ön planda tutmak. Kato Dağı ve Kel Mehmet Dağları arasında, Hizil Çayının hemen başında bulunan bölgede üretim yaptıklarını kaydeden Külter, bölgenin yüksek miktarda bal vermemesine rağmen kaliteli ürün ortaya çıkardığı için aynı coğrafyayı her yıl tercih ettiklerini söyledi. Balın kalitesinde coğrafyanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Külter, şöyle konuştu:

Şırnak tan çıktı Londra da "Altın Kalite" ödülü aldı! Dünyada ilk sıralarda 3

"Balımızın kalitesi şu anda bulunduğumuz coğrafi bölgeden dolayı. Coğrafya bal için çok önemlidir. Kato Dağı ve Kel Mehmet Dağlarının arasında, Hizil Çayı'nın hemen başındayız. Buranın verimi fazla iyi değil. Ama balı kaliteli olduğu için burayı tercih ediyoruz. Fazla balda gözümüz yok, kalitede gözümüz var. Bu kaliteyi kaybetmemek için burayı her sene tercih ediyoruz."

Şırnak tan çıktı Londra da "Altın Kalite" ödülü aldı! Dünyada ilk sıralarda 4

ŞIRNAK'TAN LONDRA'YA UZANAN BAŞARI

Külter'in yıllardır sürdürdüğü doğal bal üretimi, aldığı uluslararası ödülle farklı bir boyut kazandı. Şırnak'ta üretilen balların doğal yapısı ve bölgenin zengin florasının ürüne yansıdığını belirten Külter, yurt dışında düzenlenen bal yarışmalarının bulunduğunu bir arkadaşından öğrendiğini söyledi. Bunun üzerine ürettiği baldan analizler yaptıran Külter, daha sonra İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen London International Honey Awards 2026 yarışmasına ürettiği balı gönderdi. Şırnak'ın dağlarında üretilen bal, Londra'daki uluslararası yarışmada "Altın Kalite" ödülüne layık görüldü.

Şırnak tan çıktı Londra da "Altın Kalite" ödülü aldı! Dünyada ilk sıralarda 5

"BÖYLE BİR BALI BURADA ÜRETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Aldığı ödülün kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren Külter, Şırnak'ın doğal zenginliklerinin doğru şekilde değerlendirildiğinde dünya çapında ürünlere dönüşebileceğini ifade etti. Külter, ödül sürecini şöyle anlattı:

"Şırnak'taki balların geneli kaliteli. İnsanlar bozmadıkça, dünyada hemen hemen ilk sıralarda olan bir baldır. Balımızın kaliteli olduğunu bildiğim için nasıl bir bal ürettiğimi bildiğim için yurt dışında yarışmaların olduğunu bir arkadaşımdan duydum. Analizlerimizi yaptık ve İngiltere Londra'ya gönderdim. Orada bizim balımız ‘Altın Kalite' ödülü aldı. Bunun için çok mutluyum. Böyle bir balı burada ürettiğimiz için, insanlara faydamız dokunduğu için çok mutluyum."

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