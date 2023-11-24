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Anagold 24 Erzincanspor'un hafta sonu maçının geliri SMA'lı bebeğe bağışlanacak

24.11.2023 13:39 | Son Güncelleme:
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Anagold 24 Erzincanspor, hafta sonu oynayacakları Isparta 32 Spor maçının bilet gelirini, spinal müsküler atrofi (SMA) hastası 9 aylık Nilperi Güler bebeğin tedavisi için bağışlayacak.

Kentte yaşayan, Halil ve Pınar Güler çiftinin 25 günlükken SMA hastalığı teşhisi konulan 9 aylık bebekleri Nilperi için Anagold 24 Erzincanspor Kulübü ve futbolcularından destek geldi.

Erzincanspor Kulübü Başkanı Ömer Akyürek, kulüp binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu oynayacakları Isparta 32 spor maçının gelirini SMA hastası Nilperi'nin tedavisi için bağışlayacaklarını söyledi.

Tüm vatandaşları destek için maça davet eden Akyürek, şunları kaydetti:

"Biz gelirin tamamını Nilperi'ye bağışlayacağız. Aslında bu hastalık hepimiz başında olan bir şey, hepimiz potansiyel hastayız. Biz, kızımızın derdi ile dertlenmek istedik. Hepimizin çocuğu, hepimizin evladı. Kızımızın yanında olmak hepimizin görevi. Herkes umut olsun Nilperi kızımıza. Bu müsabakada olmak, Nilperi kızımızın yanında olmak anlamı taşımaktadır. Bütün Erzincan'ı ve herkesi bu müsabakaya davet ediyoruz."

Teknik direktör Bülent Akan da hafta sonu oynanacak olan maçın önemine vurgu yaparak, "Nilperi'ye destek olmak için tüm canları ve Erzincanlıları maça davet ediyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. İnşallah bu maçta galip gelip Nilperi ve ailesine bunu armağan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Gençer Cansev ise hafta sonu oynayacakları maçın hem lig sıralaması hem de Nilperi açısından ayrı bir önem kazandığını söyledi.

Pazar günü çok özel ve anlamlı bir maçın olacağını vurgulayan Cansev, "Hem bize hem de Nilperi'ye destek olmaları açısından bütün haklımızı maça davet ediyoruz." diye konuştu.

Nilperi'nin babası Halil Güler de Anagold 24 Erzincanspor Kulübü yönetimine göstermiş oldukları duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ederek vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

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