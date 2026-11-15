Anahtarlarınıza bunu sıkın! Parıl parıl parlayacak

Beyaz sirke, hafif asidik yapısı sayesinde metal yüzeylerdeki bazı pas lekelerini ve mineral birikintilerini gidermeye yardımcı oluyor. Özellikle pirinç ve bakır gibi metallerde oluşan kararmaların temizliğinde kullanılabiliyor.

Temizlik için şu adımlar uygulanabiliyor:

Beyaz sirkeyi bir sprey şişesine koyarak anahtarların üzerine sıkın.

Birkaç dakika bekletin.

Yumuşak kıllı bir fırçayla anahtarın girintilerini nazikçe temizleyin.

Sirke kalıntılarını az miktarda suyla durulayın.

Son olarak temiz bir bezle tamamen kurulayın.

Önemli: Her anahtarın metal kaplaması aynı olmadığı için sirkeyi önce görünmeyen küçük bir alanda denemek gerekiyor. Anahtarın kaplamasına zarar vermemek için uzun süre sirkede bekletilmemesi de öneriliyor.