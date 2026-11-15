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Anahtarlarınıza bunu sıkın! Parıl parıl parlayacak

Gün içinde sık sık kullanılan ev anahtarları zamanla kirlenebiliyor, kararma ve pas lekeleri oluşabiliyor. Bu sorunu çözmek için pahalı temizlik ürünlerine ihtiyaç duyulmuyor. Evde bulunan beyaz sirke, içerdiği asetik asit sayesinde bazı metal yüzeylerdeki lekelerin temizlenmesine yardımcı olabiliyor.

Anahtarlarınıza bunu sıkın! Parıl parıl parlayacak
Çiğdem Berfin Sevinç

Beyaz sirke, hafif asidik yapısı sayesinde metal yüzeylerdeki bazı pas lekelerini ve mineral birikintilerini gidermeye yardımcı oluyor. Özellikle pirinç ve bakır gibi metallerde oluşan kararmaların temizliğinde kullanılabiliyor.

Anahtarlarınıza bunu sıkın! Parıl parıl parlayacak 1

Temizlik için şu adımlar uygulanabiliyor:

  • Beyaz sirkeyi bir sprey şişesine koyarak anahtarların üzerine sıkın.
  • Birkaç dakika bekletin.
  • Yumuşak kıllı bir fırçayla anahtarın girintilerini nazikçe temizleyin.
  • Sirke kalıntılarını az miktarda suyla durulayın.
  • Son olarak temiz bir bezle tamamen kurulayın.

Önemli: Her anahtarın metal kaplaması aynı olmadığı için sirkeyi önce görünmeyen küçük bir alanda denemek gerekiyor. Anahtarın kaplamasına zarar vermemek için uzun süre sirkede bekletilmemesi de öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
sirke anahtar
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