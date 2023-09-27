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Anasınıfı nasıl yazılır? Anasınıfı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.09.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe dünyanın en zengin kelime dağarcığına sahip olan diller arasında yer alır. Farklı dillerden birçok kelimeyi kabul etmiş ve bu kelimeleri zamanla Türkçeleştirerek dağarcığını daha da geliştirmiştir. Ayrıca başka anlamlara karşılık gelen kelimelerin bir araya gelerek yeni anlamlarda ve birleşik türde kelimeler üretmesi de Türkçenin zengin kelime hazinesinin başka bir sebebidir.

Dünyadaki en zengin dillerden biri olan Türkçe dilinde birden fazla kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan birçok kelime yer alır. Bu kelimelerin yazımlarında sık olarak hataya düşülür. Çünkü birleşik türde kelimeler bazı durumlarda ayrı bazı durumlarda ise bitişik olarak yazılmalıdır. Yazım hatası yapılmaması için Türkçe Yazım Kuralları geliştirilmiştir. Türk Dil Kurumu’nun yayınlarında ve resmi internet sitesinde de yer alan bu kurallara uyulduğu sürece yazım hatası yapılmaz.

Anasınıfı nasıl yazılır?

Öğrenim dönemine henüz gelmemiş olan çocukları okul düzenine ve disiplinine hazırlayabilmek için kurulan eğitim kuruluşları vardır. Ana mektebi olarak da isimlendirilen bu kurumlar anaokullarıdır. Bu okullarda 48 – 66 aylık çocuklar eğitim görür. Yaygın ve örgün olan bu eğitim kurumlarında açılan sınıflara ise ana sınıfı adı verilir. Anasınıfı TDK’nin (Türk Dil Kurumu’nun) internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasında ayrı olarak yazılmıştır. Ancak anaokulu aynı sözlükte, ilkokul, ortaokul gibi bitişik olarak yazılır.

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Anasınıfı ayrı mı yazılır?

Anasınıfı yazımı Türkçe Yazım Kurallarına göre olursa herhangi bir yazım yanlışı yapılmaz. Türkçede bir birleşik kelimenin ayrı yazılması bazı kurallara bağlıdır. Örnek olarak bir araya gelen kelimelerin hiçbirinde anlam değişikliği yaşanmadığı ya da ikinci kelimenin herhangi bir bozulma ya uğramadığı durumlarda birleşik kelime ayrı olarak yazılır. Türkçe yazım kuralları gereğince anaokulu, bir okul dönemi olduğu için ilköğretim, ortaöğretim, ilkokul, ortaokul gibi ifadeler gibi bitişik olarak yazılır. Ancak bir sınıfa verilen isim olduğu için Türk Dil Kurumuna göre de anasınıfı doğru yazılışı ayrı olarak kabul edilmiştir.

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Anasınıfı bitişik mi yazılır?

Ana sınıfı, doğru yazımı ayrı kabul edilmiş bir kelimedir. Türkçede ayrı yazılması gereken ve bitişik yazılması gereken birleşik türde kelimeler için belirlenmiş kurallar bulunur. Bu kurallara göre bir kelime

  • Bir araya gelen kelimelerden her biri ya da ikincisi anlam değişikliğine uğrarsa
  • Bitki isimleri kullanılıyorsa
  • Hastalık adı ise
  • Alet ya da eşya adı ise
  • etmek, edilmek, eylemek gibi yardımcı fiiller ile tek heceli bazı Arapça kökenli kelimelerin birleşmesi ile oluşuyorsa bitişik yazılır.
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Anahtar Kelimeler:
anasınıfı

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