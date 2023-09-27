Ana fikir nasıl yazılır? Ana fikir ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde bazı sözcüklerin baş harfinin büyük yazılması kuralı olduğu gibi bazı kelimelerin de bitişik ya da ayrı yazılması kuralı mevcuttur. Bu yazım kuralları tam olarak öğrenilmediğinde ortaya çok fazla yazım hatasına maruz kalmış olan sözcük çıkmaktadır. Ana fikir de yazımında yaygın olarak kafa karışıklığı yaşanan sözcüklerden biridir. Ana fikir yazımı ile alakalı en doğru bilgiye ulaşmak için Türk Dil Kurumunun çevrim içi hizmet verdiği kelime sorgulama sözlük sitesi ziyaret edilir.

Ana fikir nasıl yazılır?

Ana fikir kelimesi görüldüğü üzere iki sözcükten meydana gelmektedir. Bu tür iki sözcükten oluşan kelime gruplarının yazımında sıklıkla hataya rastlanılmaktadır. Ana fikir sözcüğü de çok sık hatalı yazılan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkar. Kelimeleri yazarken ya da okurken hem doğru yazım şekillerini hem de doğru söyleniş biçimlerini öğrenmek gerekir. Ayrıca kullanılan kelimenin ne anlama geldiğini de iyi kavramak önemlidir. Bu konularda en güvenilir kaynak olarak Türk Dil Kurumunun online sözcük sorgulama fırsatı sunan sözlük sitesi gösterilmektedir. Bu bağlamda ana fikir TDK’ye göre manası şöyledir:

(İsim) Bir eserin veya yazının teması olarak kabul edilen ama esas düşünce, ana ilke veya ana düşünce.

Ana fikir ayrı mı yazılır?

Ana fikir kelimesi hem günlük konuşma dilinde hem de yazışmalarda pek çok kişinin kullandığı sözcüklerden biri olarak bilinir. Bu sözcükle alakalı ana fikir bitişik mi yazılır konusu oldukça büyük önem taşımaktadır. Çoğu yerde bu kelime “anafikir” şeklinde bitişik olarak karşımıza çıkabilir. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi ve güncel Türkçe sözlük sitesine göz attığımızda bu sözcüğün “ana fikir” şeklinde ayrı olarak kullanıldığını görmekteyiz. Çünkü yazım kurallarına göre “ana, yan, üst, alt” gibi kelimelerin başa getirilmesi ile meydana getirilen sözcükler daimi olarak ayrı yazılmaktadır. Buna göre ana fikir doğru yazılışı şu şekildedir: