EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Ana fikir nasıl yazılır? Ana fikir ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Ana fikir nasıl yazılır? Ana fikir ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

23.09.2023 19:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde bulunan kelimelerin yazım şekliyle söylenişi birbirinden farklı olmaktadır. Özellikle sözcüklerin söylenildiği gibi yazılması en sık yapılan hatalar arasındadır. Bu durum cümlelerde ve metinlerde ciddi imla yanlışlıklarına zemin hazırlar. Bu yüzden bir kelimeyi kullanmadan önce doğru yazımı ve okunuşu hakkında bilgi sahibi olunması önemlidir. Ana fikir sözcüğü de birçok kişinin yanlış olarak yazdığı kelimelerden biridir. Peki, ana fikir nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde bazı sözcüklerin baş harfinin büyük yazılması kuralı olduğu gibi bazı kelimelerin de bitişik ya da ayrı yazılması kuralı mevcuttur. Bu yazım kuralları tam olarak öğrenilmediğinde ortaya çok fazla yazım hatasına maruz kalmış olan sözcük çıkmaktadır. Ana fikir de yazımında yaygın olarak kafa karışıklığı yaşanan sözcüklerden biridir. Ana fikir yazımı ile alakalı en doğru bilgiye ulaşmak için Türk Dil Kurumunun çevrim içi hizmet verdiği kelime sorgulama sözlük sitesi ziyaret edilir.

Alın teri nasıl yazılır? Alın teri nasıl yazılır?

Ana fikir nasıl yazılır?

Ana fikir kelimesi görüldüğü üzere iki sözcükten meydana gelmektedir. Bu tür iki sözcükten oluşan kelime gruplarının yazımında sıklıkla hataya rastlanılmaktadır. Ana fikir sözcüğü de çok sık hatalı yazılan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkar. Kelimeleri yazarken ya da okurken hem doğru yazım şekillerini hem de doğru söyleniş biçimlerini öğrenmek gerekir. Ayrıca kullanılan kelimenin ne anlama geldiğini de iyi kavramak önemlidir. Bu konularda en güvenilir kaynak olarak Türk Dil Kurumunun online sözcük sorgulama fırsatı sunan sözlük sitesi gösterilmektedir. Bu bağlamda ana fikir TDK’ye göre manası şöyledir:

  • (İsim) Bir eserin veya yazının teması olarak kabul edilen ama esas düşünce, ana ilke veya ana düşünce.
Tramvay nasıl yazılır? Tramvay nasıl yazılır?

Ana fikir ayrı mı yazılır?

Ana fikir kelimesi hem günlük konuşma dilinde hem de yazışmalarda pek çok kişinin kullandığı sözcüklerden biri olarak bilinir. Bu sözcükle alakalı ana fikir bitişik mi yazılır konusu oldukça büyük önem taşımaktadır. Çoğu yerde bu kelime “anafikir” şeklinde bitişik olarak karşımıza çıkabilir. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi ve güncel Türkçe sözlük sitesine göz attığımızda bu sözcüğün “ana fikir” şeklinde ayrı olarak kullanıldığını görmekteyiz. Çünkü yazım kurallarına göre “ana, yan, üst, alt” gibi kelimelerin başa getirilmesi ile meydana getirilen sözcükler daimi olarak ayrı yazılmaktadır. Buna göre ana fikir doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Ana fikir (doğru kullanım)
  • Anafikir (yanlış kullanım)
TBMM nasıl yazılır? TBMM nasıl yazılır?

Günün Önemli Manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...
ALES ne zaman başlıyor ve bitiyor? ALES/3 saat kaçta, kaç soru?ALES ne zaman başlıyor ve bitiyor? ALES/3 saat kaçta, kaç soru?
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı!TUS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Korkulan oldu! Kahve dükkanında birbirlerine girdiler

Korkulan oldu! Kahve dükkanında birbirlerine girdiler

İstanbul'da rüşvet operasyonu! 46 polis gözaltına alındı, İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul'da rüşvet operasyonu! 46 polis gözaltına alındı, İstanbul Valiliği'nden açıklama

Sınıfta kız öğrenciyi darp edip kayda aldılar, sosyal medyada paylaştılar

Sınıfta kız öğrenciyi darp edip kayda aldılar, sosyal medyada paylaştılar

Dilan Polat'ın avukatı konuştu! 'Çok ağlıyor'

Dilan Polat'ın avukatı konuştu! 'Çok ağlıyor'

Ülkeye döviz getirecek hamle! Mehmet Şimşek açıkladı: Yeni düzenlemede tek şart...

Ülkeye döviz getirecek hamle! Mehmet Şimşek açıkladı: Yeni düzenlemede tek şart...

Yediemin'deki hacizli araçlar için yeni aşamaya geçiliyor

Yediemin'deki hacizli araçlar için yeni aşamaya geçiliyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Müziğin ritmine kapıldı! Sokak ortasında spagat açıp dans etti

Müziğin ritmine kapıldı! Sokak ortasında spagat açıp dans etti

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.