Anastasios Bakasetas: 'Beşiktaş'ı domine ettik!'

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anastasios Bakasetas, istedikleri şansları bulduklarını belirterek, takım adına 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

"3 PUAN İÇİN MUTLUYUM"

Bakasetas, “Maçın ilk 20-25 dakikasını çıkartıyorum. Genel itibarıyla Beşiktaş’ı domine ettik diyebilirim. İstediğimiz şansları bulduk. Bunları doğrudan gole çevirebildik. Takımım adına 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Çünkü bugün ikinci derbiyi oynadık. Kendi evimizde oynadık ve puan kaybını çok fazla tolere edemeyecektik” diye konuştu.

"MEMNUN DEĞİLSENİZ BİR ŞEY YAPAMAM"

8 numara pozisyonunda oynadığı sürece gol şansına uzak kaldığını belirten Bakasetas, "10 numara pozisyonunda oynayan bir arkadaşımız var. Abdülkadir Ömür gayet güzel oynuyor. Bardhi de var aynı zamanda. Tabi ki 8 numara pozisyonunda oynadığım sürece gol şansına biraz uzak kalıyorum. 10 numara pozisyonunda oynadığım kadar gol şansı bulamıyorum. Bu konuda kendimi de eleştiriyorum. Ayrıca Galatasaray maçında kötü oynamıştım ve ilk golden de sorumluyum. Bunu biliyorum. Ama bu pozisyonda oynuyorsam ve bundan memnun değilseniz bunun için yapabileceğim bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"HERKES HATA YAPABİLİR"

Hakemlere her zaman saygı duyduğunu kaydeden Bakasetas, "Türkiye’de bulunduğum süre içerisinde onunla gayet iyi bir iletişimimiz olmuştu. O bana yardımcı oldu, ben ona yardımcı oldum. Onu performansından dolayı pek fazla eleştiremem. Ona maçtan sonra neler hissettiğimi söyledim. Herkes hata yapabilir. Gayet normal bir şeydir. Bunu anlayışla karşılıyorum" şeklinde konuştu.

