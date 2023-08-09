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Anderson Talisca'nın maaşını duyanlar inanamadı! Beşiktaş'ta heyecan başlamadan bitti...

09.08.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın transfer için gündemine eski yıldızı Anderson Talisca'yı aldığı öne sürülmüştü. Şenol Güneş'in de açıklamalarının ardından taraftarları büyük heyecan sararken, Talisca cephesinden kötü haber geldi. İşte detaylar...

Anderson Talisca'nın maaşını duyanlar inanamadı! Beşiktaş'ta heyecan başlamadan bitti...

Konferans Ligi'nde eşleştiği Neftçi Bakü'yü eleyerek Avrupa macerasına devam etmeyi amaçlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer gündemine yeniden eski yıldızı Anderson Talisca'yı alan Beşiktaş'ta imza hayalleri suya düştü.

"TALISCA GELMEK İSTİYOR"

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Teknik direktör Şenol Güneş'in "Talisca ile görüntülü konuştum. Çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi ama fiyat 10 milyon eurodan aşağı değil. Talisca, almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevkiyi alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız. Talisca 'Orta yol bulalım, gelmek istiyorum' dedi. Ama istemek başka, gerçekler başka bir şey..." açıklamasının ardından heyecanlanan taraftarlar, Brezilyalı yıldızın açıklaması ve ortaya maaşı sonrası hayal kırıklığına uğradı.

TALISCA: "BİR GÖRÜŞME YAPMADIM"

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Anderson Talisca ise paylaşımında, "Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine, bir transfer görüşmesi yapmadım. Al Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi 3 yıl uzattım. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum." ifadelerini kullanmış ve Güneş'in sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

BONSERVİS VE YILLIK MAAŞI

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Al Nassr'ın Talisca için 15 milyon euro bonservis istediği kaydedilirken, yıllık maaşının ise 10 milyon euro olduğu öne sürüldü.

Talisca'nın Beşiktaş'a transfer olması halinde ise transferin maliyetinin toplamda 30 milyon euroyu bulabileceği belirtildi.

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