SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Anderson Talisca transferinde Galatasaray devrede! Fenerbahçe tam bitirdim derken...

Anderson Talisca transferinde Galatasaray devrede! Fenerbahçe tam bitirdim derken...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.01.2025 08:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Talisca transferi arap saçına dönmüş durumda... Bir türlü bitmek bilmeyen pazarlıklar sonrası Galatasaray'ın da devreye girdiği ve görüşmelere başladığı iddia edildi. Sinan Engin'in ortaya attığı bu iddia sosyal medyada gündeme oturdu.

Anderson Talisca transferinde Galatasaray devrede! Fenerbahçe tam bitirdim derken...
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı Skriniar çalımı sonrası sarı-kırmızılılar harekete geçti. Fenerbahçe'nin bitirmek üzere olduğu Anderson Talisca transferi için sarı-kırmızılılar devreye girdi.

"GALATASARAY DEVREYE GİRDİ"

Goal_20HIC_20-_20LinkedIn_20(15)

Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Sinan Engin, “Galatasaray, Talisca için devreye girdi. Skriniar'dan sonra devreye girdi. Daha önce Talisca'nın menajeri, Galatasaray'a haber yollamıştı. Galatasaray pek ilgilenmiyor, şimdi Galatasaray devreye girdi.” ifadelerini kullandı.

TAKIMDAN AYRILMASI AN MESELESİ

WhyhE5sJ40mgVx-gjfAH-w

Kariyerine Avrupa'da devam edeceği kesinleşen Talisca'nın ayrılması an meselesiyken, Galatasaray'ın da devreye girmesi ortalığı karıştırdı.

Anderson Talisca Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Galatasaray kazanır
Fenerbahçe kazanır
Transfer süreci karmaşık olacak
Futboluna devam eder başka bir takıma gider

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray talisca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kripto para hamlesi: Kararnaneyi imzaladı

Trump'tan kripto para hamlesi: Kararnaneyi imzaladı

Şartları yerine getiren 19 bin liralık destek alacak!

Şartları yerine getiren 19 bin liralık destek alacak!

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'nin yıldızlarına sert eleştiriler: "Ne oldu sana? Böyle oynamamalı!"

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'nin yıldızlarına sert eleştiriler: "Ne oldu sana? Böyle oynamamalı!"

Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu resmen açıkladı! İşte maaş ve sözleşme detayları...

Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu resmen açıkladı! İşte maaş ve sözleşme detayları...

Yıldız oyuncular maçın ardından itiraf etti!

Yıldız oyuncular maçın ardından itiraf etti!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'den skandal gece! Gazeteciye yumruk attı, tehditler savurdu! "Sizi mahvedeceğim"

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'den skandal gece! Gazeteciye yumruk attı, tehditler savurdu! "Sizi mahvedeceğim"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.