Anderson Talisca transferinde Galatasaray devrede! Fenerbahçe tam bitirdim derken...

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı Skriniar çalımı sonrası sarı-kırmızılılar harekete geçti. Fenerbahçe'nin bitirmek üzere olduğu Anderson Talisca transferi için sarı-kırmızılılar devreye girdi.

"GALATASARAY DEVREYE GİRDİ"

Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Sinan Engin, “Galatasaray, Talisca için devreye girdi. Skriniar'dan sonra devreye girdi. Daha önce Talisca'nın menajeri, Galatasaray'a haber yollamıştı. Galatasaray pek ilgilenmiyor, şimdi Galatasaray devreye girdi.” ifadelerini kullandı.

TAKIMDAN AYRILMASI AN MESELESİ

Kariyerine Avrupa'da devam edeceği kesinleşen Talisca'nın ayrılması an meselesiyken, Galatasaray'ın da devreye girmesi ortalığı karıştırdı.