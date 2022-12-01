Andor dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Televizyonda yayınlanacak Andor dizisi oyuncuları ve konusu

Andor dizisi bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak. 21 Eylül 2022’de Disney Plus üzerinden yayınlanmaya başlayan film, toplamda 12 bölüme sahip. Star Wars hayranları için önemli bir yere sahip olan dizinin ilk iki bölümü bu akşam televizyonda olacak. Rogue One: A Star Wars Story filminin 5 yıl öncesini anlatan Andor dizisinin konusu kim, oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler

Andor dizisi konusu ne?

ANDOR DİZİSİNİN KONUSU

Andor dizisi bu akşam (1 Aralık 2022) FOX TV ekranlarında yer alacak. Rogue One: A Star Wars Story filminin 5 yıl öncesini konu alan yapım, Star Wars evreninde gerçekleşen büyük direnişi anlatıyor. 12 bölümün tamamı Disney Plus üzerinden izlenebilen Andor dizisi, bu akşam FOX TV ekranlarında ilk iki bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Andor oyuncuları kimler aramaları ise internette popüler olmuş durumda.

ANDOR DİZİSİNİN OYUNCULARI

Andor dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden önemli oyuncular yer alıyor. Bu akşam saat 22:30’da yayınlanacak dizinin oyuncuları arasında Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Adria Arjona, Denise Gough, Fiona Shaw ve Kyle Soller gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini ise ünlü isim Tony Gilroy üstleniyor.



