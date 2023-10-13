Andorra - Kosova maçına Milot Rashica damgası! Performansıyla kasıp kavurdu ve karşılaşmanın en iyisi seçildi...

Andorra ile Kosova, EURO 2024 Elemeleri I Grubu 7. maçında kozlarını paylaştı. Yoğun bir tempoda oynanan ve her iki takımın da büyük bir mücadele gösterdiği karşılaşmada kazanan taraf Kosova oldu.

Nacional Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kosova'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

RASHICA ŞOV YAPTI

Konuk ekibe galibiyeti getiren gollerde ise Beşiktaşlı Milot Rashica'nın payı vardı. Kosova'nın gollerini 26. ve 71. dakikalarda Milot Rashica ile 83. dakikada Altin Zeqiri kaydetti. Ayrıca Rashica, takımının 3. golünde Zeqiri'ye asisti yapan isim oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 90 dakika boyunca sahada kaldı ve performansıyla maçın oyuncusu seçildi.

