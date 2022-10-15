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Andrea Pirlo'dan Fenerbahçe maçı itirafı! "İyi oynadık ama..."

15.10.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 3-0 kazandıkları Hatayspor maçı ile ilgili “Kazanarak devam etmek iyi olacak. Bu istek, oyun anlayışı ve bu açlıkla devam etmemiz lazım" dedi.

Andrea Pirlo'dan Fenerbahçe maçı itirafı! "İyi oynadık ama..."

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük, iç sahada karşılaştığı Hatayspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı kazanmanın kendileri için tek seçenek olduğunu söyleyen Pirlo, "Kazandık ve çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Herkesin üstünde baskı vardı bunu attığımız için mutluyum. Rakip de iyi bir ivme ile geliyordu. Kolay olmayacağını biliyorduk. Gol de yemedik bu da bizi çok mutlu etti. Fenerbahçe’ye karşı iyi oynadık ama puan alamadık. Kazanarak devam etmek iyi olacak. Bu istek, oyun anlayışı ve bu açlıkla devam etmemiz lazım. Bir maçın yetmeyeceğini biliyoruz. İlerisi için devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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