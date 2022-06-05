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Andrea Pirlo iddiası sosyal medyayı yıktı geçti! Taraftarlar şimdiden bayram etmiş durumda

05.06.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün, teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo'yu getirmek için çaba sarfettiği iddia edildi. Volkan Demirel ile yolları ayıran Fatih Karagümrük'ün İtalyan efsanesi Andrea Pirlo ile büyük ölçüde anlaştığı konuşuluyor. Fatih Karagümrük taraftarları bu haberin ardından sosyal medyada büyük sevinç yaşadı. Ayrıca İtalyan basını Pirlo'nun Türkiye'ye gidecek haberini manşetlere taşıdı.

Andrea Pirlo iddiası sosyal medyayı yıktı geçti! Taraftarlar şimdiden bayram etmiş durumda

Sezon arasında takımın başına gelen Volkan Demirel'le sezonun sona ermesinin ardından yolları ayıran Fatih Karagümrük için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kırmızı-siyahlıların Andrea Pirlo ile temasta olduğu iddia edildi. Son olarak Juventus’u çalıştıran İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo, kariyerine Fatih Karagümrük’te devam edebilir.

İLK HEDEF PIRLO!

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İtalyan futbolcular Fabio Borini ve Emiliano Viviano’nun formasını giydiği Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Volkan Demirel’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna, geçen yıl Mayıs ayında Juventus’taki görevine son verilen Andrea Pirlo’yu getirmeyi planlıyor. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, sezonu 8. sırada tamamlayan ve gelecek yıl üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın, 43 yaşındaki Pirlo ile temasa geçtiğini iddia etti.

JUVENTUS KARNESİ İYİ DEĞİL

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Pirlo yönetiminde Juventus'un, 9 sezondur süren ligdeki şampiyonluk serisi sona erdi. Siyah-beyazlı takım, Serie A'da sezonu 38 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 4. sırada tamamladı.

Pirlo idaresindeki Juventus, 2020 İtalya Süper Kupası ile 2020-2021 İtalya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük İtalya
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