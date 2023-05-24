Andrea Pirlo'nun ayrılığı sonrası Mbaye Diagne'den flaş yorum! Resmi açıklamanın ardından dayanamadı...

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken VavaCars Fatih Karagümrük'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstanbul ekibi, sezon başında göreve getirilen teknik direktör Andrea Pirlo ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırmıştı.

İLK TEPKİ DIAGNE'DEN

Sözleşmesinin bitimine 3 maç kala Karagümrük'ten ayrılması şaşkınlık yaratan Andrea Pirlo için ilk tepki takımın golcüsü Mbaye Diagne'den geldi.

AÇIKLAMA SONRASI DAYANAMADI

Bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan ve attığı gollerle Karagümrük'e büyük katkı sağlayan Senegalli yıldız, Karagümrük'ün Instagram'dan yaptığı ayrılık açıklamasına ağlayan surat ve kızgın yüz emojilerini bıraktı.

Diagne'nin yorumu, kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.

PIRLO'NUN PERFORMANSI

Bu sezon Karagümrük'ün başında 34 resmi maça çıkan Pirlo; 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 1.29'luk puan ortalaması yakaladı.



