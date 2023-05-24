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Andrea Pirlo'nun ayrılığı sonrası Mbaye Diagne'den flaş yorum! Resmi açıklamanın ardından dayanamadı...

24.05.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük'te flaş bir gelişme yaşanmış ve teknik direktör Andrea Pirlo ile yollar ayrılmıştı. Geride kalan 35 haftada topladığı 44 puanla 9. sırada yer alan İstanbul ekibinde İtalyan çalıştırıcı ile yolların ayrılmasının ardından takımın golcü oyuncusu Mbaye Diagne'den dikkat çeken bir yorum geldi. İşte detaylar...

Andrea Pirlo'nun ayrılığı sonrası Mbaye Diagne'den flaş yorum! Resmi açıklamanın ardından dayanamadı...

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken VavaCars Fatih Karagümrük'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstanbul ekibi, sezon başında göreve getirilen teknik direktör Andrea Pirlo ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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İLK TEPKİ DIAGNE'DEN

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Sözleşmesinin bitimine 3 maç kala Karagümrük'ten ayrılması şaşkınlık yaratan Andrea Pirlo için ilk tepki takımın golcüsü Mbaye Diagne'den geldi.

AÇIKLAMA SONRASI DAYANAMADI

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Bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan ve attığı gollerle Karagümrük'e büyük katkı sağlayan Senegalli yıldız, Karagümrük'ün Instagram'dan yaptığı ayrılık açıklamasına ağlayan surat ve kızgın yüz emojilerini bıraktı.

Diagne'nin yorumu, kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.

PIRLO'NUN PERFORMANSI

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Bu sezon Karagümrük'ün başında 34 resmi maça çıkan Pirlo; 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 1.29'luk puan ortalaması yakaladı.


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