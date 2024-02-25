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Andrew Scott, Barry Keoghan hakkındaki cinsel organ sorusuyla şoke oldu! Tepkilerden sonra...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2024 08:15
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Andrew Scott'un kırmızı halı röportajında rol arkadaşı Barry Keoghan'ın cinsel organına dair sorulan soru gündemde. BBC muhabirinin cinsel organ sorusu sonrası BBC'den özür geldi.

Andrew Scott, Barry Keoghan hakkındaki cinsel organ sorusuyla şoke oldu! Tepkilerden sonra...

BBC, Andrew Scott'un kırmızı halı röportajındaki anlar için özür diledi.

47 yaşındaki aktör Andrew Scott, BBC eğlence muhabiri Colin Paterson ile BAFTA Film Ödülleri'nde All Of Us Strangers filmindeki performansı hakkında röportaj yaptı.

Ardından oyuncuya diğer rol arkadaşı Barry Keoghan'ın çok konuşulan performansı soruldu. Andrew, filme sonunda Barry'nin çıplak dans sahnesine 'ilk tepkisi' sorulduğunda kızarmış bir şekilde kaldı.

Görünür şekilde rahatsız olan Fleabag yıldızı 'Hiç kimseyi mahvetmeyeceğim. Harikaydı,' dedikten sonra soruyu geçiştirdi.

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Sinirli bir şekilde gülen Andrew, Paterson'ın sorularından kaçamadı. Paterson ona bu sefer Barry'nin protez penisi hakkında düşüncelerini sormak için daha fazla baskı yaptı.

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Yıldız, utanç verici bir gülümsemeyle "Bilmiyorum" diye mırıldandıktan sonra, röportajdan hızlıca uzaklaştı. Röportaj, bazı izleyicilerin tepkisine sebep oldu ve Andrew'un eşcinsel olması nedeniyle homofobik olduğunu düşünmesiyle eleştirildi.

BBC, eleştirilere yanıt olarak bir açıklama yayınladı ve soruşturmanın "şakacı" olduğunu ve incitmek amacıyla yapılmadığını belirtti.


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Andrew Scott Oyuncu yaşında
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