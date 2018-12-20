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Andrey Arshavin striptiz kulübünden çıkarken at çaldı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 20.12.2018 20:43 | Son Güncelleme

2009-2013 yıllarında Arsenal'in futbolcusu olarak adından söz ettiren ve Türkiye'deki kulüplerin uzun süre gündeminde yer alan 37 yaşındaki Rus futbolcu Andrey Arshavin, St Petersburg'daki bir striptiz kulüpten iki kadınla ayrılırken görüntülenince ülke basınında olay oldu.

Bir dönemin parlayan yıldız futbolcularından olan Andrey Arshavin, geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde iki kadınla birlikte görüntülenince Rusya’da gündeme oturdu.

Ocak ayında futbolculuk kariyerine nokta koymaya hazırlanan 37 yaşındaki Rus futbolcu, St Petersburg’daki bir striptiz kulübünden çıkarken görüldü.

Mekanda birlikte eğlendiği iki kadınla birlikte dışarı çıkan Arshavin, etraftakiler tarafından videoya alındı. Videoda Arshavin’in ata bindiği görülürken daha sonra kendisini kameraya çekenleri uzaklaştırması için polisten yardım istedi.

Evli olan Arshavin’in bu görüntülerinin ardından eşi Alisa Arshavin’in sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenilirken tecrübeli futbolcunun yanındaki kadınlardan birinin 26 yaşındaki Aeroflot Havayolları hostesi Karina Neman olduğu ortaya çıktı.

Arshavin mekandan çıktıktan sonra bindiği atın sahibine para ödemediği için kısa süreli bir tartışma yaşanırken, 37 yaşındaki futbolcu para vermeden olay yerinden ayrıldı.

At sahibinin 35 pound tutarı ödemediği için Arshavin’e karşı oldukça sinirli olduğu görüldü.

Tecrübeli futbolcu 2016 yılından beri Kazakistan takımlarından Kairat’ta forma giyiyor.

(Sözcü)

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Andrey Arshavin Striptiz kulübü at

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