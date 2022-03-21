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Valerien Ismael kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı?

21.03.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valerien Ismael, Beşiktaş ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Fransız eski futbolcu, siyah beyazlı ekibin başına geçmesi halinde Trabzonspor ile oynanacak olan maçta olacak. Peki Valerien Ismael kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı? İşte ayrıntılar...

Valerien Ismael kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı?

Valerien Ismael, 3 Nisan Pazar günü oynanacak maç öncesi Beşiktaş'ın gündeminde olan 2 isimden biri. Fransız eski futbolcunun siyah beyazlı ekibte teknik direktör olarak görev alması halinde 3 Nisan'da stadyumda olacak. Bu kapsamda Valerien Ismael kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Valerien Ismael'in hayatı ve biyografisi...

VALERİEN ISMAEL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Valerien Ismael, 28 Eylül 1975 tarihinde Fransa'nın kuzeydoğusundaki Strasbourg şehrinde doğdu.

Valerien Ismael 46 yaşındadır. Ülkesi Fransa'da futbolculuk kariyerine başlayan Valerien ilk profesyonel sözleşmesini de doğduğu şehrin takımı ile yaptı.

Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde top koşturan Valerien Ismael, 2009 yılında Hannover formasıyla profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı ve daha sonra teknik direktörlük görevlerini yürütmeye başladı.

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VALERİEN ISMAEL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Valerien Ismael'in çalıştırdığı takımlar:

2011-2013 Hannover 96 B
2013-2014 VfL Wolfsburg B
2014 1. FC Nürnberg

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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