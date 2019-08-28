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Android 10 güncellemesinin ne zaman yayınlanacak

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TEKNOLOJİ  | 28.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

Google, geçtiğimiz günlerde Android Q olarak tanıttığı yeni sürümün adını Android 10 olarak güncellemişti. İlk olarak Pixel modellerine gelecek olan bu güncelleme 2020 yılında diğer telefonlara da kademe kademe gelecek. Merakla beklenen güncellemenin Pixel modellerine ne zaman geleceği ise bugün belli oldu.

Android 10 güncellemesinin ne zaman yayınlanacak

Phonearena sitesinin Google destek ekibinden Alexander isimli müşteri temsilcisi ile yaptığı konuşma ile yeni Android sürümünün yayınlanma tarihi ortaya çıktı. Alexander’a Pixel 3a modeli için Android Q sürümün ne zaman geleceğini soran Daniel P, cevap olarak 3 Eylül 2019 tarihini aldı.

Şimdilik bu tarihin doğru olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Google bir hamle daha yapıp, Pixel 4 modellerini tanıtacağı Ekim ayında bu güncellemeyi sunabilir. Yani güncelleme 1 ay ertemeli yayınlanabilir.

3 Eylül’de; Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a ve Pixel 3a XL modelleri ilk olarak bu güncellemeyle tanışacak. Bakalım diğer telefon üreticileri yeni Android sürümünü ne zaman sunacak?

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Anahtar Kelimeler:
Android 10 Android 10 güncellemesi android

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