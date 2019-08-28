Android 10 güncellemesinin ne zaman yayınlanacak

Phonearena sitesinin Google destek ekibinden Alexander isimli müşteri temsilcisi ile yaptığı konuşma ile yeni Android sürümünün yayınlanma tarihi ortaya çıktı. Alexander’a Pixel 3a modeli için Android Q sürümün ne zaman geleceğini soran Daniel P, cevap olarak 3 Eylül 2019 tarihini aldı.

Şimdilik bu tarihin doğru olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Google bir hamle daha yapıp, Pixel 4 modellerini tanıtacağı Ekim ayında bu güncellemeyi sunabilir. Yani güncelleme 1 ay ertemeli yayınlanabilir.

3 Eylül’de; Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a ve Pixel 3a XL modelleri ilk olarak bu güncellemeyle tanışacak. Bakalım diğer telefon üreticileri yeni Android sürümünü ne zaman sunacak?

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