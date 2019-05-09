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Android 9.0 Pie kullanım oranı ile şaşırtmayı başardı

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TEKNOLOJİ  | 09.05.2019 08:58 | Son Güncelleme

Google, dün düzenlediği Google I/O 2019 etkinliğinde Pixel 3a ve Pixel 3a XL modellerinden sonra güncel Android kullanım oranlarını açıkladı. Android’in son sürümü olan Android 9.0 Pie, kullanım yüzdesi ile şaşırtmayı başardı. Bakalım Android’in hangi sürümleri ne kadar kullanılıyormuş?

Android 9.0 Pie kullanım oranı ile şaşırtmayı başardı

Google’ın açıklamasında göre; Android 2.3.x Gingerbread yüzde 0.3, Android 4.0.x Ice Cream Sandwich yüzde 0.3, Android Jelly Bean yüzde 3.2, Android 4.4 KitKat yüzde 6.9, Android 5.x Lollipo, yüzde 14.5, Android 6.0 Marshmallow yüzde 16.9, Android 7.0 Nougat yüzde 19.2 ve Android Oreo ise yüzde 28.3 kullanım oranına sahip.

Android 9.0 Pie ise yüzde 10.4 kullanım oranı ile Nougat’ı yakalamayı çalışıyor. En çok kullanılan Android sürümünün Oreo olması ise pek şaşırtıcı değil. Bir dönem telefon üreticileri Android Oreo güncellemesini hızlı ve tüm modellerine sunabilmek için çok çaba sarfetmişlerdi.

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Umarız bu çaba Android Pie sürümü için de gösterilir ve 2019 bitmeden yüzde 10.4 olan oran yüzde 20’lere çıkar. Bakalım 2019 sonu çıkacak olan ve bir çok cihaza gelecek olan Android Q güncellemesi nasıl bir performans izleyecek?

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Anahtar Kelimeler:
Google pixel 3 akıllı telefon

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