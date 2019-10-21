Android’de kendini gizleyen virüs tehlikesi! Milyonlarca cihaza bulaşmış olabilir

Android Google Play Store’da yer alan ve Android kullanıcılarının güvenliğini tehdit eden uygulamalarla uzunca bir zamandır mücadele ediyor. Android’in İOS’a göre daha açık olmasının bir sonucu olarak Apple’a göre virüsler konusunda daha fazla mücadele veren Google’a bir kötü haber de Sophos şirketinin güvenlik araştırmacılarından geldi.

SİZ ANDROİD UYGULAMASI SİLİNDİ ZANNEDİYORSUNUZ ANCAK…



Sophos’ta çalışan güvenlik araştırmacıları, Android üzerinde çalışmalar yaparken çok önemli bir virüs keşfetti. Araştırmacılara göre virüs, Android ekosisteminde yer alan en az 15 uygulamada yer alıyor. Google Play Store, Google Yedek Hizmeti, Android Servisi gibi sahte isimler kullanan bu 15 uygulamadan herhangi birini indirmiş olan Android kullanıcısı, uygulamayı açmaya çalıştığında cihaz ile uygulama sürümünün uyumlu olmadığını söyleyen bir sistem mesajı ile karşılaşıyor ve uygulama kullanıcıyı Google Play Store’a yönlendiriyor. Bu sırada virüslü uygulama, kullanıcının ilgisini Google Play Store’a çekiyor ve arka planda kendi uygulama ikonunu sistemden siliyor. Google Play Store’dan ana ekranına dönen kullanıcı, uygulamanın ikonunu göremeyince silinmiş olabileceğini düşünüyor. Ancak uygulama arka planda işini yapmaya devam ediyor. Araştırmacılara göre virüs içeren sahte uygulamaların indirme sayısı maalesef azımsanmayacak kadar fazla.