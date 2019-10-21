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Android’de kendini gizleyen virüs tehlikesi! Milyonlarca cihaza bulaşmış olabilir

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 21.10.2019 14:39 | Son Güncelleme

Google Android işletim sisteminin başı yeni bir virüs tehditi ile daha dertte. Zira Sophos güvenlik araştırmacılarının yaptığı araştırmanın sonucunda Android’de faaliyet gösteren ve en az 15 uygulamada yer alıp kendini ajan gibi gizleyen bir virüs türü keşfedildi. Virüsün tehlike seviyesi ise bir hayli yüksek.

Android’de kendini gizleyen virüs tehlikesi! Milyonlarca cihaza bulaşmış olabilir

Android Google Play Store’da yer alan ve Android kullanıcılarının güvenliğini tehdit eden uygulamalarla uzunca bir zamandır mücadele ediyor. Android’in İOS’a göre daha açık olmasının bir sonucu olarak Apple’a göre virüsler konusunda daha fazla mücadele veren Google’a bir kötü haber de Sophos şirketinin güvenlik araştırmacılarından geldi.

SİZ ANDROİD UYGULAMASI SİLİNDİ ZANNEDİYORSUNUZ ANCAK…

Sophos’ta çalışan güvenlik araştırmacıları, Android üzerinde çalışmalar yaparken çok önemli bir virüs keşfetti. Araştırmacılara göre virüs, Android ekosisteminde yer alan en az 15 uygulamada yer alıyor. Google Play Store, Google Yedek Hizmeti, Android Servisi gibi sahte isimler kullanan bu 15 uygulamadan herhangi birini indirmiş olan Android kullanıcısı, uygulamayı açmaya çalıştığında cihaz ile uygulama sürümünün uyumlu olmadığını söyleyen bir sistem mesajı ile karşılaşıyor ve uygulama kullanıcıyı Google Play Store’a yönlendiriyor. Bu sırada virüslü uygulama, kullanıcının ilgisini Google Play Store’a çekiyor ve arka planda kendi uygulama ikonunu sistemden siliyor. Google Play Store’dan ana ekranına dönen kullanıcı, uygulamanın ikonunu göremeyince silinmiş olabileceğini düşünüyor. Ancak uygulama arka planda işini yapmaya devam ediyor. Araştırmacılara göre virüs içeren sahte uygulamaların indirme sayısı maalesef azımsanmayacak kadar fazla.

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MİLYONLARCA ANDROİD KULLLANICISI TUZAĞA DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Android’teki virüslü uygulamaların indirilme sayıları birçok zararsız uygulamayı ikiye katlamış bile. Güvenlik araştırmacılarına göre ise söz konusu uygulamalar 1.5 milyondan fazla indirmeye sahip. Durumun farkına varan Google, hemen harekete geçti ve uygulamaları Google Play Store’dan kaldırdı ancak zararlı uygulamaların yüklü olduğu birçok Android akıllı telefon için tehlike devam ediyor. Biz ne olur ne olmaz telefonunuzun ayarlar bölümünde yer alan yüklü uygulamalar listesine girerek farklı veya arka planda çok fazla RAM tüketen uygulamaları kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
android Android VİRÜS

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