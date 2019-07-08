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Android kullanıcılarının banka hesapları tehlikede

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TEKNOLOJİ  | 08.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

Dünyanın en tehlikeli kötü amaçlı yazılımlarından birisi olarak görülen BianLain, yeniden kullanıcıları mağdur etmeye başladı. Üstelik bu sefer kötü amaçlı yazılım eskisinden çok daha güçlü. İşte güvenlik odaklı haberimizin detayları.

Android kullanıcılarının banka hesapları tehlikede

Her geçen yıl güvenlik ile ilgili alınan önlemler artış göstermeye başladı. Daha önceden olduğu gibi yine banka hesaplarını hedef alan bu yazılım, Google Play Store üzerinden de bulaşabiliyor. Kötü amaçlı yazılım uygulamalarını entegre ettiğiniz andan itibaren neredeyse bütün izinler alınıyor ve böylece telefona sızması kolay oluyor.

Banka hesapları açısından değerlendirildiğinde son derece büyük bir tehlike içeren bu yazalım hakkında ince bir detay da bulunuyor. Herhangi bir akıllı telefona bulaşan virüs, kısa mesajlara kadar ulaşabiliyor. Ayrıca internetten alışveriş yaparken ekran fotosu alarak bilgilerinizi kaydedebiliyor.

Bununla ilgili alabileceğiniz birçok örneğin olduğunu söyleyebiliriz. Cep telefonunuza indirmek istediğiniz uygulamaları, Google Play Store üzerinden değil de uygulamanın web sitesi aracılığıylaindirebilirsiniz.

Bunun dışında güvenlik önlemleri almak için cep telefonunuza kuracağınız çeşitli güvenlik uygulamalarına son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Genellikle kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağladığını söyleyen güvenlik programları, tüm verilere sızabiliyor. Daha önceden karşılaştınız güvenlik problemlerini yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
anroid bianlain

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